Elképzelések, stratégia hiánya

Az álláskeresők gyakran esnek abba a hibába, hogy konkrét elképzelések, kialakított stratégia nélkül pályázgatnak valamennyi szembejövő álláslehetőségre. Az alapok lefektetésére ugyanakkor szükség van, ezért mindenképpen válaszolj meg olyan kérdéseket, mint például, hogy milyen munkakörök érdekelnek a legjobban, mely állások illenek bele a hosszútávú elképzeléseidbe, és hogy mik a legfontosabb elvárásaid egy munkahellyel kapcsolatban. Ezután válassz megfelelő platformot, eszközöket az álláskereséshez. A BudapestAllas.hu a széleskörű álláskínálata révén például minden lehetőséget megadhat arra, hogy beteljesítsd előzetes elképzeléseidet.

Nem megfelelő minőségű pályázati anyag

Számos hiba kötődik a jelentkezéshez használt dokumentumokhoz is, különös tekintettel az önéletrajzra és a motivációs levélre. Ezen anyagok esetében a szerkesztés, a nyelvhelyesség és a tartalom kapcsán is előszoktak fordulni hibák az álláskeresők körében. Utóbbit, vagyis a tartalmi szempontokat kiemelve, jellegzetes probléma például, hogy sokan ugyanazt az önéletrajzot és motivációs levelet küldik mindenhova, meg sem próbálják az adott álláshirdetés követelményeihez igazítani azokat.

Az esélyeid maximalizálása érdekében ugyanakkor fontos, hogy megpróbáld felkelteni a toborzók érdeklődését, ehhez pedig azokra a tapasztalataidra, tanulmányaidra és képességeidre szükséges helyezned a hangsúlyt, amelyek összhangban vannak a megcélzott állás elvárásaival. Ezt megteheted például szövegkiemeléssel, valamint az álláshirdetésben szereplő kulcsszavak használatával.

Felkészületlenség

Budapesten sem ritka, hogy az álláskeresők végül az állásinterjús teljesítményük, azon belül is a felkészületlenségükből kifolyólag bukják el a lehetőséget. Éppen ezért bármilyen munkáról is legyen szó, mindig végezz előkészületeket a felvételi beszélgetést megelőzően. Példának okáért nézz utána a cég tevékenységi körének, iparágának, eredményeinek és vállalati kultúrájának. Ezek ugyanis olyan témakörök, amik jó eséllyel felmerülnek majd az interjú során, és mindenképpen pozitív helyzetbe hoz, ha látják, hogy vannak előzetes ismereteid. Emellett persze más témakörökből se felejts el felkészülni, vagyis a motivációdat, szakmai tapasztalataidat és jövőbeli terveidet illetően is legyenek jól megfogalmazott gondolataid.