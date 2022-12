A zalai forgácsolócég ellenáll a negatív környezeti hatásoknak, ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a COVID és a háborús helyzet okozta inflációs válság közepette is csak a fejlődésre koncentrálnak. A Spiller egy tudatos vállalat. A tudatosság nemcsak a környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalási programjaikban jelenik meg, hanem a mindennapos munkavégzésük során is beépül tevékenységükbe. Szem előtt tartják a folyamatos innovációt, a legújabb technológiák alkalmazását, valamint a munkavédelmi, EHS szabályok szigorú betartását is. Gépparkukat egy Doosan SVM4100 függőleges CNC megmunkáló központ megmunkáló központtal bővítették. Raktárosaik munkáját, az alapanyag és alkatrészmozgatást egy HELI gázüzemű targonca és gyalog kíséretű raklapemelő segíti. Pályázati forrásokat is felhasználva légkondicionáló- és szellőztetőrendszert építettek ki az idén.

Fotós: Csorine Mrazik Orsolya

Kifejezett figyelmet fordítanak a környezetkímélő megoldásokra, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a régi csavarkompresszort nagyobb teljesítményű, korszerűbb, frekvenciaváltós, energiatudatos készülékre cserélték, amelynek a „hulladékhőjét” melegvíz előállításra és fűtésre használják. Emellett pedig kialakításra került egy napelemekből álló 50 kilowattos kiserőmű is, mely a kiépített hűtésre és fűtésre is alkalmas klíma energiaszükségletét is fedezi. Ezeknek a beruházásoknak köszönhetően a fejlesztéseik energiaszükséglet többletét, zöldebb módon tudják fedezni.

Fotós: Csorine Mrazik Orsolya

A több, mint 30 éves múlttal rendelkező, jelenleg 500 alkatrész forgácsolásával foglalkozó cég, továbbra is magabiztosan szeretné kiszolgálni üzleti partnereit. Ennek köszönhetően Tóth András ügyvezető a törzsgárdára építve létszámbővítés mellett döntött, így folyamatosan keresik azokat a munkatársakat, akik szakmai tapasztalataik, motivációjuk alapján dolgoznának velük. Ugyanakkor sok éves szakmai tapasztalatukat azokkal a fiatal, középiskolás tanulókkal vagy egyetemista, főiskolás hallgatókkal is megosztják, akik náluk szeretnének szakmai gyakorlatot szerezni akár a forgácsolás, a minőségbiztosítás vagy az adminisztratív területeken.

Fotós: Csorine Mrazik Orsolya

Munkavállalóik bérezése átlátható, tudás alapú bérstruktúra alapján történik, melyben jól látható az egyéni fejlődési lehetőség. Ehhez szeretnének 2023-tól egy olyan belső mentorprogramot életre hívni, ami első körben az új belépők folyamatos szakmai segítését, beilleszkedésük megkönnyítését, egyéni fejlődési lehetőségeik feltérképezését célozza. Az új tanév kezdetétől a tanulók, későbbiekben pedig igény szerint a meglévő munkatársak egyéni fejlődése, fejlesztése, tanítása kerül fókuszba.

A munkáltatói értékígéretet (Employer Value Proposition) az üzleti, munkaerőpiaci háttér, a munkáltatói hitelesség alapján fogalmazták meg. A Spiller támogató munkahely. Munkavállalóik új élethelyzetéhez igyekeznek rugalmas megoldási lehetőségeket keresni. Munkatársaik tudása és tapasztalata számukra érték, ezért segítik a tehetségek kibontakozását.

Fotós: Csorine Mrazik Orsolya

A Spiller 2000 Kft. ösztönző munkahely, hisznek a közösség összetartó erejében, támogatják az őszinte és nyílt kommunikációt (Open Door Policy), előtérbe helyezik a csapatmunkát, hogy együtt legyenek sikeresek. A mindennapi munkavégzésben építenek egymás tudására, tapasztalatára.

Munkatársaik céghez való hűségét havi szinten díjazzák a náluk eltöltött 5. évtől kezdődően. Kafetéria keretükben több elemből, szakszerű tájékoztatást követően szabadon állíthatják össze, hogy milyen formában kérik a számukra biztosított összegét.

Fotós: Csorine Mrazik Orsolya

Bár a pandémia időszaka alatt kevesebb lehetőség volt közös programok szervezésére, vezetőik évi több alkalommal vettek részt egy-egy kiemelt témakörrel kapcsolatban coach irányította, közös műhelymunkán. A hagyományos karácsonyi vacsora, melyre minden éveben vendégül látják munkatársaikat, pedig lehetőséget nyújt az év közös lezárására. Abban bíznak, hogy 2023-ban nem lesz akadálya annak, hogy újra vendégül lássák és megismerjék kollégáik családját egy jó hangulatú családi napon!