A Plazma Centerben már jól tudják: miden segítség számít. Éppen ezért az intézmény gyakran szervez tematikus napokat és nyújt segítséget különböző helyi szervezeteknek. A világnap alkalmából azonban most magánszemélynek biztosítottak támogatást: méghozzá egy zalaegerszegi hemofíliás betegnek, aki 100.000 Ft összegű adományban részesült.

Egy hemofíliás betegnek egy heti gyógyszeradagjához 25 plazmaadóra van szükség

- A plazmaadás már önmagában is egy karitatív tevékenység, de tematikus napjaink során különösen elkötelezettek vagyunk a társadalmi felelősségvállalás terén. Számos civil szervezetnek nyújtott adományozást követően nagyon örültünk annak, hogy ezúttal lehetőségünk nyílt magánszemély támogatására is. A Hemofíliások Baráti Körének elnöke, Csuja László jóvoltából ismerhettük meg a zalaegerszegi Zömbik Sándort, aki hemofíliás betegként éli mindennapjait és az általunk szervezett hemofíliás napon ellátogatott hozzánk a centerbe. Ez a nap arra volt hivatott, hogy plazmaadóinkkal még jobban megismertessük a hemofília betegséget és felhívjuk az emberek figyelmét arra, milyen nagy szükség van az ő segítségükre. Hiszen a vérplazma létfontosságú gyógyszeralapanyagként szolgál, szintetikus úton nem előállítható, ezért is nagyon fontos, hogy minél többen csatlakozzanak egy nagyszerű közösséghez és jelentkezzenek hozzánk plazmaadónak - mondta Pál Nikoletta, a Viva Plazma marketingért felelős munkatársa.

A Center dolgozói fontosnak tartják felhívni az emberek figyelmét arra, milyen nagy szükség van a plazmaadókra.

A támogatott, Sándor középsúlyos hemofíliás beteg

- Egyéves koromban derült ki a betegségem. Elestem és elharaptam a szájpadlásomat, a vérzés pedig nem állt el. Sok mindenre kell odafigyelnem, ilyen például az, hogy ne sérüljek meg. Hiszen amikor egy egészséges ember úgy botlik meg az utcán, hogy csak egy kicsit sérti fel magát - amit talán észre sem vesz -, az az én esetemben egy komoly, életet veszélyeztető ízületi bevérzést is okozhat. De oda kell figyelnem a táplálkozásra is, vannak például olyan tartósítószerek, amiket nem ehetek meg. Sőt, nagyon sok olyan fájdalomcsillapító és gyógyszer van, amit nem szedhetek be; faktor pótlás nélkül pedig még érzéstelenítőt sem kaphatok.

Zömbik Sándor hemofíliás beteg nagyon hálás mind a plazmaadóknak, mind a Viva Plazmának a támogatásért.

Forrás: Viva Plazma

- A vérben lévő faktor szintet intravénás injekcióval pótolják. Ha ezt megkapom, akkor az 2-3 napig van a véremben, majd szép fokozatosan eltűnik a vérből. Éppen ezért én nagyon hálás vagyok azoknak az emberek, akik vérplazmát adnak, hiszen sokunk életét mentik meg ezzel. Ezúton is köszönöm nekik, és természetesen a Viva Plazmának is azt, hogy próbálják ennek fontosságát minél több emberhez eljuttatni. Az a tapasztalatom, hogy az emberek nagyon könnyelműen kezelik a betegségeket. Azt gondolják, hogy az egészség egy örök és elveszíthetetlen állapot. De sajnos nem az. Ezért amit megtehetünk magunkért, azt tegyük meg. Becsüljük meg az egészségünket és vigyázzunk rá - mondta Sándor.

Mit jelent hemofíliás betegnek lenni?

- A hemofília egy nagyon súlyos betegség. Körülbelül 9 ezer embert érint Magyarországon a hemofília A típusa és 2-3 ezer embert a B típusa. Kettő között az a különbség, hogy más-más véralvadási faktor hiányzik az ember véréből. Mindkettő súlyos, élethosszig tartó betegség. A legnagyobb probléma az, hogyha hiányoznak ezek a véralvadási faktorok, akkor nem fog megfelelően megalvadni a vér. Ezáltal pedig egy pici banális vérzés is nagyon súlyossá válhat, és életet veszélyeztető állapotot tud létrehozni. Különösen problémás, ha az ízületekben történik a vérzés, hiszen az ízületekben utána különböző anyagok rakódnak le, ami által nem fognak működni megfelelően, és sokszor a betegek tolókocsiban végzik, viszonylag fiatalon, akár 30-40 éves korukban is - mondta Dr. Al-Rashed Ahmed, centervezető orvos.

A Viva Plazma Centerben korszerű berendezések és profi egészségügyi szakszemélyzet várja a plazmaadókat.

- Ha mi a plazmából kiszedjük ezeket a véralvadási faktorokat, akkor oda tudjuk adni ezt a betegeknek, és ez által egy teljes értékű életet tudunk biztosítani nekik. Ehhez viszont az kell, hogy megfelelő mennyiségű faktor álljon a rendelkezésükre, amit a legkönnyebben plazmából tudunk kivonni. Ezért nagyon fontos, hogy minél több plazmadonorunk legyen - hívja fel figyelmünket a centervezető orvos.

Egészségesebben él, aki csatlakozik a plazmaadók táborához

Ha valaki csatlakozik a plazmaadók táborához, az a saját egészségi állapotára is tudatosabban figyel. Fehérjedúsabban fog táplálkozni, több folyadékot fog inni, és ráadásként folyamatos orvosi kontrollban részesül a Plazma Center által. Egészségnevelő hatásáról már több plazmaadó adott pozitív visszajelzést – a centerben dolgozók legnagyobb örömére. Arról nem is beszélve, hogy a plazmaadók minden egyes plazmaadással hozzájárulnak egy beteg embertársunk életének a megmentéséhez – amit a center ráadásul azonnali készpénzzel is honorál.

Ki lehet plazmaadó?

Plazmát minden egészséges, 18-60 év közötti személy adhat, akinek testsúlya 50-130 kg között van és megfelel az alkalmassági vizsgálaton. Aki ad, az kap is! Havonta akár 50.000 Ft-ot is összegyűjthetnek a segítő szándékú, rendszeres plazmaadók!

Amennyiben Ön is csatlakozna a plazmaadók táborához, a Viva Plazma dolgozói készséggel állnak rendelkezésére: https://zalaplazma.hu/