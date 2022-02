Olcsóbb hitel nekünk - személyi kölcsön alacsonyabb THM-mel



Alacsonyabb lehet a személyi kölcsönünk THM-je, ha teljesítünk néhány megadott feltételt. Bár a bankok eltérő gyakorlatot folytatnak a hitelek nyújtása során, vannak olyan kedvezmények, ami több banknál is elérhető. Ha körültekintőek vagyunk, több százalékos kedvezményt is elérhetünk. Ez nagyobb hitelösszegnél, és hosszabb futamidőnél nagymértékben csökkentheti a havi kiadásunkat, és alacsonyabb kölcsönnél, és rövid futamidőnél is számottevő megtakarítást hozhat. Ezek a sűrű fillérek a zsebünkben maradnak, ezeket magunkra és a szeretteinkre költhetjük ahelyett, hogy kifizetnénk azokat költségként egy pénzintézetnek.



Olcsóbb hitel nekünk - kedvezmény elérése számlanyitással



Amikor nem a saját számlavezető bankunknál igényelünk a személyi kölcsönt, a pénzintézet kedvezményt adhat nekünk bizonyos számlacsomagra. Ezzel a személyi kölcsönünk nem lesz ugyan olcsóbb, de a hozzá tartozó kiadásaink alacsonyabbak lesznek, így kevesebb költséggel jár a hitelünk. Fontos azonban megvizsgálnunk, hogy ez megéri-e, mert a számlaváltásnak is lehetnek költségei. Akkor éri meg élni ezzel a lehetőséggel, ha az általunk megnyitott új folyószámla havi költsége alacsonyabb lesz. Körültekintően kell tehát eljárnunk, ebben pedig nagy segítséget nyújt az akolcson.hu szakértő weboldal. Az akolcson.hu-n hitelkalkulátor és szakértő cikkek segítenek bennünket a döntésünkben. Összehasonlíthatjuk a különböző pénzintézetek ajánlatait, és egyszerűen kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb személyi kölcsönt.



Olcsóbb hitel nekünk – ha magasabb a jövedelmünk, kedvezőbb lesz a THM



Magasabb havi jövedelem esetén a pénzintézetetek többnyire kedvezőbb THM-mel kínálják a személyi kölcsönüket. Az igaz, hogy a jövedelmünk nagyságát nem tudjuk befolyásolni, de lehetőségünk van adóstárs bevonására. Ha megtehetjük, éljünk ezzel, mert a kedvezőbb THM alacsonyabb törlesztő részletet is jelent. És a célunk éppen ez: minél alacsonyabban tartani a személyi kölcsönünkkel kapcsolatban felmerülő költségeket. Ehhez mindössze be kell vonnunk egy ismerősünket a hitelünkbe adóstársként. Ez egyszerű és kézenfekvő megoldás, mégis sokan megfeledkeznek erről a lehetőségről. Mi gondoljunk rá! Sok pénzt takaríthatunk meg vele.



Olcsóbb hitel nekünk - jövedelem vagy jóváírás? Nem mindegy.



Nem ritka, hogy a személyi kölcsönt nyújtó pénzintézet előírja számunkra, hogy a havi jövedelmünk a banknál vezetett folyószámlára érkezzen. Van azonban olyan eset is, hogy csak havi jóváírást várnak el. Fontos különbség. Az első esetben a havi nettó fizetésünk kell a folyószámlánkra érkeznie, míg a második esetben ez már nem elvárás, más forrásból is érkezhet rendszeres jóváírásunk. Vagyis az is elég, ha mi utalunk az adott számlára egy meghatározott (és gyakran elvárt nagyságú) összeget. Ezzel ugyanis kiválthatjuk azt, hogy a fizetésünk oda kelljen utaltatnunk. Hiszen amellett, hogy a fizetésünk csak egy számlára érkezhet, kettőre nem, és még ha úgy is döntünk, hogy bankot váltunk, az utánajárással és ügyintézéssel jár. Ezzel a módszerrel elkerülhetjük ezt.



Hitelfedezeti biztosítást is köthetünk



Ha hitelfedezeti biztosítást kötünk a személyi kölcsönünkre, szintén elérhetünk THM kedvezményt. Mivel ebben az esetben a személyi kölcsönünk visszafizetésére kötünk biztosítást, a pénzintézet kockázata csökken, ezért kedvezőbb kondíciókkal kaphatjuk meg a kölcsönt. A hitelfedezeti biztosítás ráadásul nekünk is jó. Biztonságot ad, váratlan élethelyzetben is helyt tudunk állni, és még a teljes visszafizetendő hitelösszegünk is alacsonyabb lesz. Ez egy olyan helyzetet teremthet, ami számunkra, és a hitelező pénzintézet számára is előnyös.

Nem nehéz tehát alacsonyabb THM-mel személyi kölcsönt igényelni. Lényeges, hogy amellett, hogy a hitelkalkulátort használjuk, nézzük meg a kiegészítő információkat is. Ezek nem apróbetűs részek, nincsenek eldugva, nem titkolja a bank. Egy kis utánajárással és időráfordítással könnyen kideríthetőek. Ezzel pedig csökkenthetjük a havi költségeinket. Hiszen az a célunk, hogy kevesebbet fizessünk. Ne feledjük! Azért csináljuk ezt, hogy több pénz maradjon a zsebünkben, amit magunkra és a szeretteinkre költhetünk.