Bevezetés a borok világába

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen kis ország létünkre is 22 borvidékkel büszkélkedhetünk. (Ezekből a Zalai borvidék a legfiatalabb.) Nagyon sokféle bor készül ezeken a csodás tájakon. Az étkezés szempontjából talán a legfontosabb az úgynevezett minőségi bor, aminek az a kritériuma, hogy legalább kilenc térfogatszázalék alkoholt tartalmazzon és hogy meghatározott termőhelyről származzon.

Az talán senkinek nem újdonság, hogy fehér szőlőből készülnek a fehérborok és kék szőlőből a vörösborok. Ezeknek különböző fajtáik vannak. A legnépszerűbb fehérborok nálunk az Irsai Olivér, az Olaszrizling és a Chardonnay. Vörösborokból pedig a Kékfrankos, a Merlot és a Kadarka.

Az utóbbi néhány évben rendkívül népszerűek a rozé borok. Ilyen szőlőfajta azonban nincsen, ezt is kék szőlőből állítják elő, de nem hosszú érleléssel, mint a vörösbort, hanem olyan eljárással, ahogy a fehérborokat csinálják, így születik meg ez az - egyfajta - átmenet a fehér és a vörösbor között.

A szín szabály​

A legegyszerűbb szabály a bor választásnál, ha szín szerint választunk, vagyis fehérbor a fehér húsú ételekhez, vörösbor pedig a vörös húsokhoz. A rozé pedig főleg sertéshez ajánlott. De persze ez sem ilyen egyszerű. Hogy mihez milyen bor illik, azt az étel elkészítési módja nagyban befolyásolja. Ha főzve vagy párolva készül a hús, bármilyen színű is legyen, az egy könnyebb ételt eredményez, így a fehérbor passzol hozzá leginkább. A grillezett húsokhoz pedig jól illik a rozé bor könnyedsége és játékossága, de egy lágyabb, frissebb vörösborral is jó párosítás. A vadhúsokhoz és a komplex (ünnepi) húsos fogásokhoz pedig egyértelműen a testes, nehéz vörösborok a leginkább valók. De persze ez csak az egész párosítási játék alapja.

És mi van, ha nem hús?

Itt már kicsit bonyolultabb a dolog, hiszen nem lehet a színekből kiindulni, hanem az aromákra kell figyelni. A bornak ki kell emelnie az étel ízét. De sem elnyomni sem felülírni, megváltoztatni nem szabad az adott étel jellegét, ez nagyon fontos. Az íz intenzitásában mindig a bornak kell vezetni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha például az étel édes jellegű, akkor a bornak még édesebbnek kell lennie, akkor tökéletes a harmónia.

Az az egyszerű szabály kell, hogy érvényesüljön, hogy könnyű életekhez könnyű bor, nehéz ételekhez nehéz bor.

Valamint azt is érdemes megfogadni, hogy egyszerű ételekhez egyszerű bort válasszunk, kifinomult ételekhez pedig igényes bort.

Hogy kiderüljön tökéletes-e a harmónia, ne húzzuk le a bort az étkezés végén, hanem közben kortyolgassuk hozzá, olyan módon, hogy az étel és a bor mindig találkozzon a szánkban. Rögtön tudni fogjuk, ha jól sikerült választanunk, és persze azt is, ha nem.

Friss salátákhoz illatos fehérborok mint a Cserszegi fűszeres vagy az Irsai Olivér

Halakhoz száraz fehérborok

Paradicsomos ételekhez rozék

Sajtokhoz? Friss sajtoktól a kemények felé haladva az illatos fűszeres fehér boroktól jutunk el a könnyű vörösborokig

Desszertekhez édes vörösborok, pezsgők, de ennek is vannak megszívlelendő szabályai

És aztán ha mindezt áttanulmányoztuk, végig gondoltuk, vettünk többféle bort mindenféle ételhez… akkor felejtsük el! Hiszen a legfontosabb szabály mégiscsak az, hogy azt együk és igyuk, ami nekünk leginkább ízlik. Kísérletezzünk bátran, és élvezzük az ízeket.