Területei elvesztésével sem szűnik meg az Iszlám Állam

"Öleld őt magadhoz Uram, és óvjad féltő gonddal, adj neki vígaszt mindazért, mit igaztalanul elszenvedett." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS ISTVÁN (Balázs István) 64 éves korában elhunyt. Temetése május 14-én, kedden 13 órakor lesz a novai temetőben, előtte 12.15-kor gyászmise. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HERVAI GYÖRGY életének 86. évében elhunyt. Temetése 2019. május 13-án, hétfőn a 12.15-kor kezdődő gyászmise után 13 órakor lesz a beleznai temetőben. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Nem múlnak ők el, Kik szívünkben élnek, Hiába szállnak Árnyak, álmok, évek." Soha el nem múló szerettel emlékezünk LANCSÁK ATTILA halálának első évfordulóján. Szerető testvérei, családjaik és társa Erika

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÁGNER GYULÁNÉ szül. Bali Magdolna életének 93. évében örökre megpihent. Temetése 2019. május 17-én, pénteken 13.30-kor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS ERNŐ az Uniqa Biztosító munkatársa hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 69. évében elhunyt. Temetése 2019. május 14-én, kedden 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap 8 órakor a felső templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Szerető családja

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Elpihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, anyósunk, nagymamánk ÖZV. NEMESDÉDI PÁLNÉ szül. Pető Mária életének 80. évében betegségben elhunyt. Temetése 2019. május 15-én, szerdán 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ANDRICS KÁROLYNÉ szül. Dénes Éva a Zalaegerszegi Ruhagyár volt dolgozója életének 76. évében hosszantartó, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 2019. május 16-án, csütörtökön 10.30-kor lesz a zalaegerszegi, Göcseji úti temetőben. Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

"Téged elfelejteni soha nem lehet, Sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Fájó szívünk fel-felzokog érted, Örökké szeretünk, nem feledünk téged!" Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk HOFFMAN FERENC volt ipari iskolai szakoktató halálának 7. évfordulóján. Szerető családja

"Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre. Ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok útján utazol tovább, Ott várj ránk, ha a mi időnk is lejár." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BELSŐ JÁNOSNÉ szül. Varga Margit életének 75. évében elhunyt. Temetése 2019. május 15-én, szerdán 13 óra 30 perckor lesz a mikekarácsonyfai temetőben. Gyászmise előtte 12 óra 45 perckor a mikekarácsonyfai templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Búzcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS ZOLTÁN ozmánbüki lakos életének 49. évében elhunyt. Temetése 2019. május 15-én, szerdán a 13:15 órai gyászmise után 14 órakor lesz a halastói temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Szerető szülei, testvére és a gyászoló család

"Virágot viszünk egy néma sírra, De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, Hiányzol nekünk, soha nem feledünk." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BÉRES KÁROLY halálának 10. évfordulóján. Szerető fia és családja

"Akik ismerték és szerették, Őrizzék meg emlékezetükben!" 2019. május 13-án lesz két esztendeje, hogy BÜKI PÁL elhunyt. Fájó a hiánya: feleségének, fiának, menyének és unokájának

"Lelked, mint fehér galamb, csendesen messze szállt, Hiába keresünk, könnyes szemünk nem talál. De emléked itt marad, bennünk tovább élsz, Utat mutatsz, mert szívünkben mindörökre velünk maradsz!" Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk HEGEDÜS MIKLÓS halálának első évfordulóján. Szerető családja

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ESZE SÁNDOR életének 59. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. május 13-án, hétfőn a 9.15-kor kezdődő gyászmisét követően 10 órakor lesz a zalaszentiváni temetőben. A személyes részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjenek. A gyászoló család

"Egész életedben dolgozva éltél, Most a bánatot ránk hagyva elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed, Drága jó testvérünk Isten veled." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, nagynénénk, sógornőnk, unokatesvérünk SZŰCS GYULÁNÉ szül. Kovács Mária Magdolna a volt Nemzeti Bank dolgozója életének 78. évében elköltözött az égi hazába. Temetése a zalaegerszegi Mária Magdolna templom altemplomában lesz 2019. május 14-én, kedden 14 órakor. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Rokonoknak, kedves szomszédoknak, volt munkatársaknak, a kedves barátnőnek, imádságos lelkű templomba járó társaknak. Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki, mert az altemplomban nincs lehetőség koszorú elhelyezésére. Gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó édesapánk, nagyszülő, dédszülő, MOLNÁR FERENC nyugalmazott honvédőrnagy Zalaegerszeg Platán sor 14. szám alatti lakos életének 88. évében elhunyt. Temetése - katonai tiszteletadás mellett - 2019. május 16-án, csütörtökön 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy SZIRTES LAJOS életének 76. évében elhunyt. Hamvait 2019. május 15-én, szerdán 11 órakor kísérjük végső nyughelyére, a garabonci temetőben. Előtte 10.30-kor gyászmise. Kérjük, hogy kívánságának megfelelően egy szál virággal búcsúztassák. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FERENCZ BÉLA életének 70. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. május 15-én, szerdán 15 órakor lesz a pogányszentpéteri temetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

"Addig voltam boldog, míg volt aki szeretett, Aki a bajban is megfogta a kezemet. S hogy milyen fontos is volt ő nekem, Csak most érzem igazán, hogy már nincs többé velem." "Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, Hogy elmentél elvitted örömünk. Most mégis arra kérünk, Hogy odaföntről fogd a kezünk és legyél velünk." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BÉRES KÁROLY bádogos halálának 10. évfordulóján. Szerettei

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk TÓTH ERNŐ halálának 7. évfordulóján. Szerető családja