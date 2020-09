Teherautóval ütközött egy biciklis Székesfehérvárnál

A megyeszékhely is kiemelt helyzetben / 29 perce

A zalai megyeszékhely is azon városok egyike, ahol erősíteni szeretnék a tenisz utánpótlás-nevelést, ezért már most konkrét tervek állnak rendelkezésre, így Zalaegerszegen is, hogy javuljon a létesítményhelyzet – hangzott el azon a csütörtök kora esti sajtótájékoztatón, melyet Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) nemrég megválasztott elnöke tartott.