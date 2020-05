Orbán Viktor: a védekezést nem lehet feladni, de könnyebb védelmi intézkedéseket vezetünk be – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az új védelmi intézkedések részleteiről beszélt.

A következő napok legfontosabb kifejezése a szigorú menetrend illetve a fokozatosság – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban.

A Kossuth Rádió felvételét itt tudja meghallgatni:

„A politikában a tapasztalat minden mást megelőz, csak az a biztos, amit az ember átél. Így van ezzel a mostani válságban, szinte lehetetlen kiigazodni a különféle elméleteken” – mondta a kormányfő az Origo tudósítása szerint.

„A legfontosabb tény, hogy a vírus létezik. Nincs vakcina, és nincs garancia arra, hogy magától elmenne a vírus, így a védekezést nem lehet feladni”

− fogalmazott.

„A vírus különféle módon érinti az embereket, mivel Budapesten és Pest megyében haltak meg a legtöbben, és az idősek a betegségnek leginkább kitettek. Mindezek alapján kellett új szabályokat alkotni. Az utóbbi helyen a kijárási korlátozások fenn maradnak, míg a vidéki részeken nem maradnak”

− mondta Orbán Viktor.

Kéthetente születnek majd felülvizsgálati döntések

A kormányfő beszélt arról is, hogy nem szeret hirtelen döntéseket hozni, de ha a helyzet megkívánja, akkor egy óra alatt is lehet gyorsan dönteni. „Két hét alatt fogunk újabb döntéseket hozni a helyzet fényében” – mondta.

„Magyarország az első csatát megnyerte a vírussal szemben, mivel nem szabadult el. Időt nyertünk, és az egészségügy felkészült a védekezésre. Ha újra nagy hullámban támadna a járvány, akkor nincs olyan ember, aki ellátás nélkül maradna”

– mondta a kormányfő.

Ha sikerül Budapesten a halálozási arányt csökkenteni, akkor a fővárosban is újraindulhat az élet

A kormányfő kijelentette, hogy a szabályok lazítása esetén Ausztria a példa, mivel ott már láthatók a hatások, és érdemes beépíteni azokat a döntésekbe. Elmondta: az osztrákok és a csehek tapasztalatai is felhasználhatók itthon. „Ha sikerül Budapesten a halálozási arányt csökkenteni, akkor Budapesten újraindulhat az élet” – fogalmazott.

„A vírus nem ment el, csak időt nyertünk. Lesz második hullám”

− mondta.

„Nyáron a vírus terjedése le fog lassulni, október-novemberben jöhet a második hullám”- tette hozzá.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: az egészségügyben egyszerre kell a járványügyi készenlétet tartani, és a normális működést biztostani.

A miniszterelnök a nemzetközi támadásokkal kapcsolatban azt mondta, még egy idegen országot sem szép dolog megtámadni a járvány alatt, nemhogy a hazát.

„Nehéz szavakat találni arra, amikor egy ellenzéki képviselő ilyen esetben támadja a hazáját, és láthatóan vannak, akik szégyellik is magukat emiatt”

− mondta a kormányfő.

„Biztos voltam benne, hogy amikor többen nem tudták kontrollálni a járványt, akkor megjelennek a spekulánsok, és nem olyan javaslatok kerülnek elő, amelyeknek mi lennénk a haszonélvezői” – fogalmazott.

„Nagyon meglepődtem volna, ha Soros György, hazánk egyik legtehetségesebb fia, nem tűnt volna fel ebben a helyzetben”

− jegyezte meg Orbán Viktor.

A miniszterelnök kifejtette: nagyon kevés ország volt, amely képes volt nemet mondani Soros György legújabb tervére. „Előre meg kellett támadni a magyarokat, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy ne adjon senki a szavunkra” – mondta a kormányfő.

„Európában sok mindent lehet csinálni, de ha az ember vállalja a vitát, akkor idővel kiderül, hogy az adott törvényjavaslat semmilyen szinten nem megy szembe az európai gyakorlattal. Ebben az ügyben is igazunk volt” – tette hozzá.

A kormányfő úgy vélte, Sorosnak a liberálisok körében van a legerősebb hídfőállása.

„Ha sikerül a nemzetállami kereteket feloldalni, és egy nagy globális államot létrehozni, akkor teljesül a liberálisok legfőbb célja” – mondta Orbán Viktor.

„Amíg a Soros-hálózat fennáll, addig ez a világállam lesz a liberálisok legfőbb célja”

– tette hozzá.

Orbán Viktor a román elnök kijelentéséről azt mondta, hogy ő tiszteletreméltó embert ismert meg az elnökben. Nehéz vitákban is kiállt bizonyos elvek mellett – tette hozzá. „Az én viszonyom a román elnökhöz a tiszteleten alapul, szeretnénk, ha a kapcsolataink ezen állnának. Éppen ezért értetlenül állunk a kijelentések előtt, ilyen mondatokat az elmúlt 30 évben sem hallottunk Romániából” – mondta.

„Ugyanezt a tiszteleltet elvárjuk a magyar államiság iránt” − hangsúlyozta.

Ha van munka, akkor van esély

Orbán Viktor a gazdasági helyzetről azt mondta, lesznek biztató hírek, de az összkép nem lelkesítő.

„Magyarországnak sok válságon kellett keresztülmennie az elmúlt 30 évben, így vannak emlékeim és tapasztalataim. A mostani helyzetben a 2008-2010-es válság kezelése terén szerzett tapasztalatok a legjobbak. Akkor is kiválasztottuk a vezércsillagot, és a döntő momentumra összpontosítottunk. 2010-ben ez a pont a munka és a munkahelyek volt, és most is erre kell összpontosítani” – mondta Orbán Viktor. „Ha van munka, akkor van esély” – tette hozzá. „Annyi munkahelyet hozunk létre, amennyit a vírus megszüntet, erre megvan a tudás és a tapasztalat is” – erősítette meg a kormányfő.

Kifejtette: lesznek átképzések arra az esetre, ha valaki nem szerezne állást 3 hónap után sem.

„Van közmunkaprogram, van egy hadsereg, és vannak állami cégek. Mindezen eszközökön keresztül lehet kezelni a helyzetet. Nehéz lesz, mert ez a válság különböző ágazatokat, különféle módon érint” – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy minden válságkezelésben az összefogás a kulcskérdés. „Csak így juthatunk vissza a 3 százalék körüli munkanélküliségi szinthez” − jegyezte meg.

„Nemcsak a gazdaságot, hanem az életünket kell újraindítani. Ez nehezebb lesz, mint 2010 után” – mondta a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában