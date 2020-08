Írdalá.hu: híres labdarúgók állhatnak a székelyek ügye mögé

Az elismert sportolók a nemzetközi kampányban hírét vihetik a petíciós kampánynak Európában.

Hamarosan szintet léphet a székelyek aláírásgyűjtése, miután az Írdalá.hu csapata előrehaladott tárgyalásokat folytat a Független Labdarúgó-szövetségek Konföderációjával (Confederation of Independent Football Associations – CONIFA) arról, hogy a szervezet testületileg is segítené a nemzetközi térben Signiteurope.com elnevezéssel futó kampányt – írja a Magyar Nemzet.

Pesty László kampányfőnök kiemelte, hogy már tavasz óta együttműködnek Wenczel Kristóffal, a CONIFA alelnökével, aki eddig is nagyon sokat segített az aláírásgyűjtésben.

– A CONIFA egyes kisebbségek, el nem ismert országok és elszigetelt területek ernyőszervezete a sport, a labdarúgás területén. A több mint félszáz tagszervezet mind a hat kontinenst érinti, ez a konföderáció Kurdisztántól Hawaiig, Észak-Ciprustól Székelyföldig a kisebbségekről szól – mutatott rá Pesty László. A kampányfőnök kifejtette, hogy a CONIFA vasárnap tart közgyűlést, ahol a vezetők arról szavaznak, hogy a szervezet beáll-e a Signiteurope.com hivatalos partnerei közé. – A CONIFA már tavasszal is nagyon sok aprósággal segített, például azzal, hogy elhozták nekünk a Székelyföld labdarúgó-válogatott ősi szimbólumokkal ékesített, égszínkék mezét, jó néhány darabot, amelyeket többször is a kiemelt támogatóinknak adtuk ajándékba. A mostani megállapodástól nagyon sokat várunk, amiben már csak azért is bízhatunk, mert a CONIFA elnöke a Svédországban élő számi kisebbség leszármazottja, akikkel már eddig is együttműködünk. Az ő segítségükkel próbáljuk megnyerni a nemzetközi kampánynak a szintén számi származású világhírű, kétszeres Oscar- és négyszeres Golden Globe-díjas amerikai színésznő-producert, Renée Zellwegert is – hangsúlyozta Pesty László. Hozzátette: ha ez a megállapodás létrejön köztük és a CONIFA között, az hatalmas távlatokat nyithat a sportolókkal, labdarúgókkal való együttműködésben, világszerte.

Erre pedig nagy szüksége van az Írdalá.hu kampánycsapatának, mert május 7-ig, az aláírásgyűjtés első körében az online térben összegyűlt ugyan több mint egymillió támogató, de csak három államban – Magyarországon, Romániában és Szlovákiában – érték el a törvényben meghatározott limitet. A november 7-ig tartó második körben a fő feladat az, hogy legalább további négy országban összegyűjtsék a szükséges számú aláírást.

Borítókép: székely zászlót feszítenek ki a résztvevők az erdélyi székely szabadság napjának budapesti szimpátiarendezvényén a Hősök terén 2020. március 10-én