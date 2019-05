Huszonegyen haltak meg egy mexikói buszbalesetben

A baleset hegyvidéki, kanyargós utakkal tűzdelt területen történt Veracruz szövetségi állam Maltrata települése közelében, 250 kilométerre keletre a fővárostól, Mexikóvárostól.

Tizenhét utas a buszban halt meg, ketten a teherautóban, míg ketten a kórházba szállítást követően – számolt be Guadalupe Osorno, a helyi katasztrófavédelem szóvivője.

The collision between a passenger bus and a trailer caused the total closure of the road at kilometer 245 in the direction of Puebla, at the height of the Municipality of Maltrata in Veracruz, Mexico. It has left 20 dead and 30 wounded so far.

Source: Reforma #corelionnews pic.twitter.com/APmjVBvpwL

