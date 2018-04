Hazánk elsőként tette kormányzati feladattá az üldözött keresztények védelmét

Magyarország a világon elsőként emelte kormányzati szintre az üldözött keresztények megsegítését - mondta Azbej Tristan helyettes államtitkár a Magyar Nemzeti Múzeum Kereszt-tűzben című kiállításának kedd esti New York-i megnyitója után.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek adott telefonos nyilatkozatában fontosnak nevezte az üldözött keresztények megsegítésére tett magyar kezdeményezést. Azbej Tristan hangsúlyozta:

„Feladatunk, hogy a nyugati keresztény, vagy legalábbis nevükben keresztény országok is tudatosítsák, hogy a világon a legüldözöttebb vallás a kereszténység, és hogy szükség van az üldözöttek megsegítésére.”

E tudatosítás egyik eszköze a Nemzeti Múzeum kiállítása, amely a közel-keleti térség keresztény közösségeinek tragédiáját mutatja be fotókkal, emléktárgyakkal, helyszínen rögzített vallomások megidézésével.

„A kiállítás sajátossága, hogy emberközelbe hozza a közel-keleti üldözött keresztény közösségek szenvedéseit” – fogalmazott Azbej Tristan. Példaként említette, hogy a kiállított emlékek között vannak például egy bombamerényletekkel darabokra szaggatott templom padjának maradványai, vagy egy örmény papról lerángatott ruha foszlányai.

A kiállítás – amelyet Budapest mellett tavaly bemutattak Washingtonban is – interaktív, a fotókat és a tárgyak kollekcióját a magyar kurátorok szokatlan installációkban helyezték el.

„A tárlat drámai pillanatokat rögzít, de nem sugall reménytelenséget”

– mondta a helyettes államtitkár. Arra a kérdésre, hogy ez a kiállítás, illetve az ilyen jellegű tárlatok segítenek-e magukon az üldözött keresztény közösségeken, Azbej Tristan az üldözöttség és a szenvedés minél szélesebb körben történő megismertetésének fontosságát emelte ki.

A segítséget nyújtó magyar kezdeményezés amerikai fogadtatásáról Azbej Tristan elmondta: tavaly, amikor Washingtonban részt vett egy keresztényüldözésről rendezett nemzetközi konferencián, megbeszéléseket folytatott Mike Pence amerikai alelnök munkatársaival is. Az amerikaiak ugyanis felfigyeltek a magyar kezdeményezésre, és tanácsokat, konkrétan neveket és kapcsolatrendszereket kértek a magyar féltől. Nem sokkal ezután jelentette be az amerikai kormány, hogy szintén elindítja a magyarokéhoz hasonló segélyprogramját, amelyet az ENSZ és a nemzetközi szervezetek megkerülésével, közvetlenül a segítségre szorulóknak juttat el – a magyar tapasztalatok felhasználásával. Azbej Tristan az MTI-nek elmondta: azóta is élő a kapcsolat az amerikai és a magyar fél között.

A New York-i kiállításmegnyitón részt vett Bassár Matti Varda káld érsek, az iraki Erbíl káldeus érsekségének vezetője is. Az érsek kiemelte: Magyarország segítsége létfontosságú a közel-keleti keresztény közösségeknek. Külön aláhúzta annak jelentőségét, hogy a magyarok nem kész ötletekkel és tervekkel jelentek meg, hanem megkérdezték a helybélieket: konkrétan hol és milyen segítségre van szükségük.

„Most már tudjuk, hogy nem felejtettek el bennünket”

– fogalmazott az érsek, hangsúlyozva, hogy változatlanul szükség van az üldözött keresztények sorsának, szenvedéseinek és általában a helyzetüknek a megismertetésére.

A New Yorkban megnyílt kiállítás két hétig várja a látogatókat, majd „visszatér” Budapestre, és Kárpát-medencei körútra indul. Azbej Tristan elmondta: további észak-amerikai meghívásokra várhatóan ismét bemutatják a tárlatot több amerikai városban.