Karcagon, Mohácson, Gánton is nagy fölénnyel nyert a Fidesz jelöltje

A Fidesz-KDNP jelöltje nyerte a mohácsi időközi polgármester-választást, Pávkovics Gábor a szavazatok csaknem hatvan százalékát szerezte meg. A polgári oldal jól szerepelt az egyéni választókerületekben is, így a képviselő-testületben a kormánypárti erők kétharmados többségben lesznek – írja a Magyar Nemzet.

A polgármester-választáson a második helyen a civil színekben induló, de balliberális pártok által támogatott Csorbai Ferenc végzett, ő a voksok kevesebb mint negyven százalékát szerezte meg. A harmadik Bernáth Csilla (Mi Hazánk) lett, ő a szavazatok alig több mint három százalékát kapta.

A mohácsi időközi önkormányzati választást egész nap óriási érdeklődés kísérte, fél órával az urnazárás előtt a szavazók 53,36 százaléka adta le voksát. Ez jócskán meghaladta a tavaly őszi választási részvételt, akkor 18.30-ig a szavazópolgárok 38,11 százaléka voksolt. Sőt a választási részvétel lényegesen magasabb a 2019-es önkormányzati választás országos átlagánál is, ami egy éve 18.30-kor 47,2 százalék volt.

A Duna-parti településen azért tartottak időközi választást, mert a testületet júliusban feloszlatta magát. Tavaly október óta a mostani választáson vesztes Csorbai Ferenc, Puch László volt MSZP-pénztárnok veje volt Mohács polgármestere. Csorbai a tavaly őszi választáson úgy tudott nyerni, hogy Szekó József, a kormánypártok jelöltje, a város addigi első embere nem sokkal a szavazás előtt elhunyt, így az akkor szocialista politikus kihívó nélkül maradt. Csorbai egy éve MSZP-s jelöltként indult, ám később otthagyta a pártot, és most civil színekben, de csonka balliberális összefogásban mérette meg magát, a Momentum ugyanis nem támogatta a politikust. Most vasárnap összesen harmincegy, köztük négy független politikus szállt ringbe a képviselő-testület 13 mandátumáért, a polgármesteri székért hárman mérették meg magukat.

Véget érhetnek a politikai csatározások

Ami a választási kampányt illeti, Pávkovics Gábor korábban a lapnak úgy nyilatkozott: a hataloméhes balliberális oldal mindent bevetett a választási győzelem érdekében, nemtelen eszközöket használva kampányolt, és ezzel felforgatta a csendes város nyugalmát. A Fidesz–KDNP-s politikus kiemelte, hogy a balliberális pártoknak a kampányban nem a programjuk ismertetése volt a fontos, hanem a politikai ellenfél hazugságokon alapuló lejáratása, amit sajnálatosnak nevezett.

Pávkovics Gábor a kampányban nyilatkozott a terveiről is, elmondta, hogy be kívánják fejezni a folyamatban levő fejlesztéseket, újabb beruházásokat indítanának, és meg szeretnék valósítani a helyben felmerült jó ötleteket. Közben pedig funkcióval töltenék meg az eddig megépített, felújított intézményeket, mert szerintük vissza kell adni azokat a városnak. Kitért arra is, hogy ha a választók a polgári erőknek szavaznak bizalmat, akkor felszámolják a politikai csatározásokat, és a város fejlesztése érdekében minden követ megmozgatnak, továbbá méltó módon felkészülnek a mohácsi csata 500. évfordulójára is.

Karcag narancssárga maradt

A karcagi időközi polgármester-választást Szepesi Tibor (Fidesz–KDNP) nyerte meg, a politikus a voksok több mint kilencven százalékát gyűjtötte be. Egyetlen kihívója, Nagy József (Munkáspárt) a szavazatok kevesebb mint tíz százalékát szerezte meg. Időközi választást tartottak az 5. egyéni önkormányzati választókerületben is, ott Pintér Zoltán (Fidesz–KDNP) győzött. Karcagon lényegesen alacsonyabb részvétel mellett zajlott a választás, a városban 18.30-ig csak a szavazópolgárok 25,89 százaléka adta le a voksát.

A csaknem húszezer lakosú településen azért tartottak polgármester- és egy körzetben képviselőválasztást, mert júniusban súlyos betegség következtében elhunyt Dobos László kormánypárti polgármester, aki az 5. egyéni választókerület képviselője is volt. A polgármesteri székért csak ketten szálltak ringbe, míg a képviselői mandátumért négyen indultak el. A balliberális oldal polgármesterjelöltet nem állított, csak a papíron független Bodnár Csabát támogatta az 5-ös egyéni körzetben.

Gánton is a Fidesz jelöltje győzött

A Fejér megyei településen Krausz János, a FIDESZ-KDNP jelöltje a szavazatok 46,11%-át szerezte meg. Őt követte Németh Sándor független jelölt 32,56%-kal, majd Nagy László szintén független jelölt 21,33%-kal.

