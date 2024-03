A dollárbaloldal volt miniszterelnök-jelöltje is azzal kampányolt a 2022-es országgyűlési választás előtt, hogy Magyarország akkor kapja meg az európai uniós forrásokat, ha a magyarok leváltják Orbán Viktort. Emlékezetes, hogy közben a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára milliárdos nagyságrendben érkeztek dollárok a tengeren túlról, az Egyesült Államokban létrehozott Action for Democracy (A4D) nevű szervezettől. Mint azóta kiderült, a Korányi Dávid – Karácsony Gergely főpolgármester és Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök bizalmasa – által alapított A4D döntően Soros Györgytől származó, több mint 3 milliárd forintot csatornázott be a baloldal kampányába - írja a lap.

Azok a pártok és politikusaik élvezték a külföldi támogatást, akik folyamatosan azért dolgoztak Brüsszelben, hogy hazánk ne kapja meg az uniós forrásokat. Ez utóbbi tényt ma már nyíltan elismerik, sőt kérkednek is vele.

Hajnal Miklós múlt heti televíziós interjúja nyomán a Magyar Nemzet cikksorozatot indított, amelyben eddig felidézték, milyen közös akciókat indítottak a baloldali pártok uniós politikusai hazánk ellen, illetve azt is, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és felesége, Dobrev Klára EP-képviselő egyenesen a feladatának nevezte a hazánk elleni uniós lépések támogatását.