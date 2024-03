Idén januárban benyújtott vagyonnyilatkozata szerint felerészben tulajdonosa egy 200 négyzetméteres törökbálinti háznak, valamint ugyanilyen arányban egy 43 négyzetméteres társasházi lakásnak a XII. kerületben. Utóbbihoz ajándékozás útján jutott hozzá tavaly. Emellett van egy 5400 négyzetméteres szántója Szőlősgyörökön.

Ezeken felül mindössze egymillió forintnyi takarékbetétben elhelyezett megtakarítást tüntetett fel a vagyonbevallásban, valamint a szintén Törökbálintra bejegyzett Uniclub Kft.-ben meglévő 42 százalékos tulajdoni hányadát.

Nagyobb megtakarításról a korábbi vagyonnyilatkozataiban sem számolt be. A leglényegesebb változás a dokumentumokban annyi, hogy néhány évvel ezelőtt megvált két olyan II. kerületi ingatlantól, amelyeket felerészben birtokolt. Közben viszont tulajdonos lett az említett törökbálinti házban. Az Origo 2021-es cikke szerint Karácsony Gergely 99 Mozgalma is ebbe a „Törökbálint elit villanegyedében” lévő ingatlanba volt bejelentve. Ezekből az adatokból tehát egyelőre nem világos, Perjés milyen forrásból fizette be a Karácsony-féle mozgalom számlájára az 506 millió forintot, és miért fizetett forint mellett euróban és angol fontban is.

