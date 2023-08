Megszülettek a megfelelő szervezeti és személyi döntések is ahhoz, hogy modern, magas harcértékű, jól vezetett és elszánt haderő biztosítsa a magyar emberek vagyonát, életét és kultúráját, természetesen a NATO részeként, annak támogatásával – hangsúlyozta a miniszter a honvédségi nyílt napon tartott sajtótájékoztatón.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy Lynx (Hiúz) harcjárműben a honvédség szentesi toborzórendezvényén 2023. augusztus 11-én

Fotó: Rosta Tibor / Forrás: MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte,

megkezdődik a frissen rendszerbe álló legújabb csúcstechnológia mellé a megfelelő személyi állomány toborzása is.

Azokat a fiatalokat, akik egy valóban értelmes és fontos, nehéz fizikai és szellemi kihívást jelentő mesterségben, a katonaszakmában akarják kipróbálni magukat, várják a Magyar Honvédség 30. Kinizsi Pál Páncélozott Gyalogdandár Hiúz páncélozott harcjárművel felszerelt lövész zászlóaljába: Lynx vezetőket, toronylövészeket és az ezekkel a járművekkel szállított lövész katonákat keresnek – fogalmazott.

A honvédelmi tárca vezetője elmondta, miniszteri jogkörével élve, a kiemelt feladathoz kiemelt illetményt állapított meg. A belépő őrvezetői kezdő illetmény havi bruttó 737 ezer forint lesz, ami a 25 év alattiak számára akár nettó 600 ezer forint lehet. Az egész zászlóaljnak – újaknak és a régieknek – „az egész beosztási láncon fel a zászlóalj parancsnokig” erre a szintre emelik az illetményét – közölte.

Azt, hogy ki lehet a zászlóalj tagja – akár másik alakulatból kerül ki vagy a most induló kampány hatására lép a honvédség kötelékébe – a dandárparancsnok fogja meghatározni – tudatta a politikus. A belépés folyamatát is leegyszerűsítik: aki be akar lépni, az a https://iranyasereg.hu/lynx/ oldalon jelentkezhet, majd szeptember 11-én kell megjelennie Hódmezővásárhelyen a Kinizsi-dandárnál, ahol az egészségügyi vizsgálatot követően hároméves szerződést tud kötni, a kiképzés pedig szinte azonnal elindul.