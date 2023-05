Az összefoglaló szerint Novák Katalin nemcsak a nemzetközi diplomáciában, de a magyar közéletben is fontos ügyek képviselőjeként lépett fel az elmúlt egy évben. Nemcsak országosan ismert és konszenzusos témákban, hanem kevésbé ismert és konfliktusos ügyekben is megnyilvánult, azaz nemcsak a nemzetközi térben, de Magyarországon is hídépítő szerepre törekedett.