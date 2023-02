Ahogy egyre terebélyesebb a brüsszeli korrupciós botrány és ahogy egyre több baloldali politikus bukik le a pénzzel megtömött zsebével, úgy egyre inkább arra lenne szükség, hogy a nyomozás idejére az összes Katarral kötött uniós megállapodást felfüggesszék – legalábbis így gondolja az Európai Parlament egy kisebb hányada.

Az Európai Bizottság azonban nem lát okot arra, hogy néhány megállapodást felfüggesszenek

- számol be róla a V4NA Hírügynökség.

Ilyen például az EU és Katar közötti légiközlekedési megállapodás is, amely továbbra is nagyobb hozzáférést biztosít a katari légitársaságoknak az európai piachoz.

Az Európai Parlament képviselőinek egy része még decemberben szavazta meg, hogy szüneteltessék az arab állammal kapcsolatos minden jogalkotást, amíg az esetleges korrupcióval kapcsolatos vizsgálatok folyamatban vannak.

Erre mondott most nemet az Európai Bizottság. Vagyis, a jelek szerint néhány brüsszelitának nagyon fontos, hogy a szóban forgó légiközlekedési megállapodás továbbra is életben maradjon.

Ez frusztrálja a képviselőket, akik tudni szeretnék, mi zajlott a tárgyalások kulisszái mögött. Néhányuk szerint azért kellene felfüggeszteni egyelőre ezt a megállapodást, mert ha ez a paktum is szerepet játszhatott a korrupcióban, akkor azt nehezebb lesz bizonyítani.

Egyes törvényhozók azt is megkérdőjelezték, hogy az európaiak és a kontinens légitársaságai valójában nyertek-e egyáltalán bármit is az üzletből, hiszen korábban már több légitársaság is arra panaszkodott, hogy a megállapodás meglehetősen egyoldalúan az állami tulajdonú Qatar Airways légitársaságnak kedvez.