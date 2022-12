A Magyar Nemzet információja szerint most százezer forintot is fizethetnek, valamint az épület eredeti állapotát is vissza kellene állítaniuk.

A lap információi szerint a mostani bírságot az önkormányzat szabta ki, mert a települési városképbe sem illik bele az akadálymentesítés nélküli épület. Töreky Balázs beszámolt arról, hogy megrendelőkként őt is arra utasították Kész Zoltánék, ne tervezze meg az akadálymentesítést biztosító részeket.

Úgy tudni, az önkormányzat többszöri felszólítás után szabta ki a bírságot, Kész Zoltánékat tehát amellett, hogy egy éve nem fizetik ki a nekik dolgozó építész tervezőt, a városi előírások sem érdeklik.

Kész Zoltán 2015-ben azzal vált országosan ismertté, hogy független jelöltként nyert egy időközi országgyűlésiképviselő-választáson, amit Navracsics Tibor EU-biztossá való kinevezése után írtak ki Veszprémben. Akkor a Fidesz–KDNP az eredmény miatt elveszítette parlamenti kétharmadát.

