Pécset az MSZP utolsó bástyájaként tartják számon, azonban sajtóhírek szerint a szocialisták és a Demokratikus Koalíció között kirobbant belviszály ellehetetleníti a város működését, vélhetően sok előre beharangozott beruházás ezért nem tudott megvalósulni az elmúlt években. A Mediaworks–Hírcentrumnak sikerült utolérnie Péterffy Attila polgármestert, aki szabadságára hivatkozva inkább lecsapta a telefont, azonban nem cáfolta a sajtóértesüléseket.

A DK állítólag a volt szocialista Szakács Lászlót akár már egy időközi választáson is elindítaná Pécsen. Szakács azonban – mint korábban – most is csak annyit mondott, hogy pletykákat nem szeretne kommentálni.

A Mediaworks–Hírcentrumnak megszólalt viszont Bognár Szilvia volt DK-s alpolgármester, aki szerint Pécsen a DK az MSZP korábbi farvizén szeretne felemelkedni. A politikus az összefogást is keményen kritizálta, szerinte a mostani időközi választások is azt mutatták meg, hogy az összefogás nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket.

A városházi baloldalt az együtt nem működés jellemzi

– ezt már a pécsi Fidesz–KDNP frakcióvezetője mondta. Csizmadia Péter szerint a pécsiek az elmúlt három évben csupán a botránypolitizálást tapasztalhatták meg a balliberális városvezetéstől.

Borítóképünkön Péterffy Attila. Fotó: MTI/Mónus Márton