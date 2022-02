A részletekről Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára számolt be a Magyar Nemzetnek.

Maruzsa Zoltán elmondta: a kormány 2016-ban fogadta el a digitális oktatási stratégiát, amely számos téren kijelölte a fejlesztés irányait. Ilyen volt például az elmúlt években megvalósult iskolai wifi-fejlesztés, a digitális okostankönyvek fejlesztése vagy a köznevelési intézményeknek 2018–2019-ben beszerzett mintegy százezer informatikai eszköz, amelyből akkor 45 ezer pedagógus kapott laptopot személyes használatra. Az említett fejlesztéseknek is köszönhető, hogy a világjárvány kezdetén a digitális munkarend kihívásaival összesen 350 ezer működőképes digitális eszközzel nézhetett szembe a köznevelés és a szakképzés – jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára.

Maruzsa Zoltán kiemelte:

a már meglévő eszközök mellé a járvány kezdetén még mintegy harmincezer eszközt vásárolt a kormány annak ellenére, hogy a világpiacon az alapanyag- és a csiphiány miatt nagyon kevés számítógép állt rendelkezésre, hiszen más országok is prioritásként kezelték az IKT-eszközök beszerzését a digitális oktatásra történő átállás feltételeinek biztosítása érdekében.

Az államtitkár hangsúlyozta: az oktatás digitalizációjában komoly perspektíva van, ezért a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervben (RRF) egy nagy oktatási csomag is helyet kapott, ami az oktatás további digitalizációját célozza. Mivel a programról még folynak az egyeztetések Magyarország és az Európai Bizottság között, ezért a megvalósítás érdekében

a kormány egyelőre saját költségvetésének terhére előlegezi meg azt a 201 milliárd forintot, amelyből idén és a következő három évben mintegy 560 ezer tanulói és 55 ezer tanári notebookot, valamint interaktív paneleket, a diákok kreativitását és problémamegoldó képességét fejlesztő eszközöket, programozható robotokat, mikroáramköröket, drónokat szeretnének vásárolni.

Maruzsa Zoltán elmondta: a 120 ezer notebook beszerzésére tavaly kiírt közbeszerzés eredményesen lezajlott, az iskolákba történő kiszállítás jövő héten kezdődik el, kedvezményezettjei pedig az említett kilencedikes diákok és pedagógusok lesznek.

A programot koordináló Klebelsberg Központ a korábbi eszközkiosztási projektek tapasztalatainak felhasználásával hatékonyan tudja megoldani az iskolákba történő kiszállítást az állami fenntartásban működő intézményekbe, valamint a programhoz csatlakozó egyházi, nemzetiségi önkormányzati fenntartásban működő és magánoktatási intézményekbe is – tette hozzá az államtitkár.

Maruzsa Zoltán kiemelte: hazánk eszközellátottsága jónak mondható, hiszen már a járványidőszak előtti felmérések szerint is a tanulók több mint 90 százaléka eleve hozzáfért otthoni számítógéphez, és a legtöbbjüknek van olyan okos eszköze – mobiltelefon, tablet, laptop –, amelynek segítségével a világhálóra is könnyedén rácsatlakozhatnak. Mindezek mellett a kormány szeretne minden segítséget megadni ahhoz, hogy az új digitális tananyagokhoz egészen biztosan hozzáférjenek a tanulók. A most kiosztandó eszközök állami tulajdonban maradnak, de a diákok nemcsak az iskolai órákon használhatják, hanem szülői felelősségvállalás mellett haza is vihetik az eszközöket.

A program felmenőrendszerben folytatódik, a következő tanévben az általános iskola felső tagozatán is elindítják, a cél az, hogy valamennyi, a köznevelésben 5–12. évfolyamon tanuló diák rendelkezzen ilyen notebookkal 2025 végéig.

Borítókép: illusztráció