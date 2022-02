Hua az Egyesült Államokat tette felelőssé az Ukrajna és Oroszország közötti feszültségek elmérgesedésében. Azzal érvelt, hogy az Egyesült Államok félelmet keltett azáltal, hogy fegyvereket küldött Ukrajnába. Felelőtlen és etikátlan másokat azzal vádolni, hogy nem oltják hatékonyan a lángokat, miközben maguk öntik az olajat a tűzre – fogalmazott Washington lépései kapcsán.

A kínai külügyi szóvivő emlékeztetett: Kína többször felszólította az érintett feleket, hogy vegyék figyelembe egymás jogos aggályait, és tárgyalások útján keressenek megoldást a problémákra. Peking továbbra is a térség békéjének és stabilitásának közös fenntartását szorgalmazza – mondta.

A Global Times című kínai lap internetes kiadásában közzétett cikkben kínai szakértők úgy vélekedtek, hogy Kína, csakúgy mint eddig is, semleges állásponton marad majd az ukrajnai helyzetet illetően.Cuj Heng, a Kelet-Kínai Tanárképző Egyetem ruszisztika központjának kutatója rámutatott: Kína szoros stratégiai kapcsolatot ápol Oroszországgal, ugyanakkor hosszú távú együttműködést folytat Ukrajnával is, ahol több beruházással is rendelkezik. A szakértő szerint emiatt Peking tartani fogja magát a szuverén államok területi egységére vonatkozó alapelveihez.

Borítókép: Hua Csun-jing, a kínai külügyminisztérium szóvívője (MTI/EPA/Ho Hvi Jung)