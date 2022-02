A Fidesz közölte: „A kommunista diktatúra Európa és Magyarország történelmének egyik legvéresebb, legkegyetlenebb, legaljasabb korszaka, alig van magyar család, amelyben ne lenne áldozata. A kommunisták szüleink, nagyszüleink, dédszüleink életét tették tönkre.

A kommunisták nem is olyan rég több százezer magyar embert végeztek ki, akasztottak fel, lőttek agyon, tüntettek el, börtönöztek be, kínoztak meg, telepítettek ki, hurcoltak kényszermunkatáborba. Politikai vagy vallási hovatartozásuk miatt üldözték, tettek tönkre, nyomorították meg testileg-lelkileg az embereket, családokat szakítottak szét, elkobozták ingatlanjukat, földjeiket, jószágaikat, vállalkozásaikat, lesöpörték a padlásukat. Megfélemlítésben tartották a magyarokat, korlátozták szabadságjogaikat, vérbe fojtották a kommunizmus elleni forradalmukat.

Magyarország, ébresztő! A baloldalt ma is az a Gyurcsány-klán vezeti, amely a kommunizmusban is élet-halálról döntött, majd posztkommunistaként a rablóprivatizáción lett milliárdos. Elképesztő, hogy a magyar baloldal miniszterelnök-jelöltje cinikusan belemondja a magyarok képébe, hogy ő a kommunisták és a fasiszták jelöltje is, ezzel belegázolt a kommunizmus áldozataiba és családjaikba is”

– közölték.