Ülést tartott csütörtökön a Városháza-gate részleteinek felderítéséért összehívott fővárosi vizsgálóbizottság, Karácsony Gergely ennek apropóján hosszú bejegyzést tett közzé a közösségi médiában – írja a Magyar Nemzet.

Írásában a főpolgármester – ismét – azt állította, hogy a Fidesz akarta eladni a Városházát, erre pedig Gansperger Gyula életrajzát hozta fel bizonyítékként, valamint az orosz szálat is megemlítette. Csakhogy Karácsony tények, információk tömegét hallgatta el – éppen azokat, amelyek cáfolják a főpolgármester állítását.

Karácsony Gergely például igyekezett elbagatellizálni Gansperger Gyula erős baloldali kötődését. Gansperger sokáig dolgozott a Wallisnál, annál a cégnél, amelyet annak idején Bajnai Gordon baloldali exkormányfő vezetett 2006-ig. Gansperger éppen Bajnait követte a vállalat élén. Gansperger megítélése kapcsán mindenképpen árulkodó Bajnai Gordon véleménye: a volt miniszterelnök egy Anonymus által nemrégiben nyilvánosságra hozott hangfelvételen régi harcostársának nevezte Ganspergert, olyannak, akivel együtt harcolt a barikádokon. Kapcsolatukat a barátságnál is többként írta le.

Karácsony erről sem tett most említést, ahogy Facebook-posztjából teljes mértékben kihagyta Bajnai Gordont, pedig a volt miniszterelnök maga is részt vett egy olyan tárgyaláson, amelyen a Városháza eladásáról is egyeztettek. Biztosan sokakat érdekelne, miként vezeti le a főpolgármester, hogy Bajnai a Fidesz érdekében vett részt az eszmecserén. Különösen úgy, hogy Bajnait bizonyára senki nem kényszerítette arra, hogy megjelenjen a találkozón. Bajnai szerepe azért is érdekes, mert az exkormányfő volt Karácsony Gergely egyik fő támogatója az őszi baloldali előválasztás idején.

A főpolgármester nem hozta szóba bejegyzésében a Berki családot sem. Berki Zsolt cége adott megbízást egy ingatlanos kft.-nek a Városháza értékesítésére, már csak emiatt is érdekes lehet, hogy testvére, Berki József a néhai Kiss Péter szocialista miniszter mellett dolgozott.

Karácsony nem tett említést Kiss Ambrusról sem – nem úgy a Városháza eladásáról tárgyaló személyek, akik – a felvételek szerint – az úgynevezett jutalékos rendszer, vagyis a korrupciós hálózat fontos pontjaként beszéltek róla. Kiss Ambrus szintén a néhai Kiss Péter miniszter munkatársa volt, a titkárságát vezette, most pedig Karácsony helyettese. Posztjában a főpolgármester Tordai Csabára sem tért ki, noha a felvételek szerint az ő szerepe szintén nem elhanyagolható. Tordai jelenleg a főpolgármester jogi főtanácsadója, s a kezén mennek át a legfontosabb fejlesztések, szerződések. Tordai Csaba bizonyára szintén nem fideszes, annak idején államtitkár volt Bajnai Gordon kormányában.

Végezetül nagy kár, hogy Karácsony ismét csak az orosz szálat emlegeti. Időközben ugyanis kiderült, hogy

nem csak orosz befektetőknek kínálták fel megvételre a Városházát, hanem olasz pénzembereknek is.

A főpolgármester ezt a kérdést sem feszegette bejegyzésében, amely így meglehetősen hiányos.

A fővárosi Fidesz szerint csak megtévesztő Facebook-posztokra futja

Ugyanezeket a kérdéseket tette fel a fővárosi Fidesz is közösségi oldalán:

Karácsony történelmet hamisít?

– címmel.

Mint írják: „egyszerű logikai lépéssel eljuthatunk oda, hogy Bajnai Gordon, ex-szocialista miniszterelnök is Fideszes, a NER embere? Ez számunkra meglepő információ, egészen új fénybe helyezi a 2010 körüli eseményeket...”

Már megtanultuk, hogyan szokta a baloldal meghamisítani a történelmet

– folytatják. „Azt sem értjük, miért maradtak le a baloldal körül úszkáló cápák a tablóról?” – teszik fel a kérdést Karácsony magyarázkodása kapcsán.

Tele vagyunk kérdésekkel, de sajnos úgy tűnik, a baloldal mindent megtesz, hogy érdemi válaszokat ne találhassunk – írják.

Borítókép: Karácsony Gergely