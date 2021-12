Hangsúlyozta, hogy a börtönlázadások lecsillapításáról szóló intézkedési terv magában foglalja a párbeszédet és az emberi jogok tiszteletben tartását, illetve elképzeléseik szerint nemzetközi szervezetek támogatását is. A rend fenntartása érdekében katonákat is be fognak vetni a biztonsági ellenőrzések során a börtönökön kívül és belül is. Leszögezte, hogy mindezt az ország alkotmányával és törvényeivel összhangban fogják elvégezni.