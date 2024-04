No és ott volt a stadionban minden idők egyik legzseniálisabb futballistája, Ronaldinho is, aki mindkét csapatban megfordult pályafutása során.

A katalán közönség egykori kedvence most honfitársa, Raphinha sikereinek örülhetett. A Barcelona hőse Pedri remek indítása után a második félidő derekén nagyszerű kapáslövéssel megszerezte a második gólját a meccsen, és rengeteget tett hozzá a győzelemhez. A brazil támadónak a mesterhármasra is nyílt esélye, de a szabadrúgását védte Donnarumma. Luis Enrique most is hátrányba került csapatával a PSG–Barcelona párharcban, de távolról sincs szüksége akkora fordításra, mint a hét évvel ezelőtti párharcban.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések, szerdai eredmények:

Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) 2-3 (0-1)

gólszerzők: Dembélé (48.), Vitinha (51.), illetve Raphinha (37., 62.), Christensen (77.)

Atlético Madrid (spanyol)–Borussia Dortmund (német) 2-1 (2-0)

gólszerzők: De Paul (4.), Samuel Lino (32.), illetve Haller (81.)