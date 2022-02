Az interneten elérhető források szerint beceneve The Voice ("A Hang"). A Guinness Rekordok Könyve szerint a valaha legtöbbet díjazott női előadóművész. Díjai közt szerepel 2 Emmy-díj, 6 Grammy-díj, 38 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards, pályafutása alatt összesen 415 díjat és kitüntetést vehetett át. Sőt 26 alkalommal jelölték Grammy-díjra, 38-szor pedig American Music Awardsra. Albumaiból több mint 200 millió fogyott világszerte. Legnagyobb slágerei között szerepel az 1988-as szöuli nyári olimpiára készített One moment in time című szerzeménye, valamint az I will always love you. Utóbbi feldolgozás, hiszen az eredeti dalt Dolly Parton 1973-ban szerezte, az pedig a Billboard Hot Country Songs első helyén debütált.



Eredetileg, az 1992-ben debütált Több mint testőr betétdala egy másik lett volna. Kevin Costner, Whitney Houston filmbéli partnere azt tanácsolta az énekesnőnek készítse el az „I will always love you” feldolgozását. Ennek köszönhetően Whitney és David Foster, a film producere átdolgozták a dalt country-ból egy R&B slágerré, ami bombasiker lett. A szívfacsaró dal halhatatlanná tette az énekesnőt.



A kivételes tehetségű énekesnő halálát alkohol és gyógyszer túladagolás okozta, ám az öngyilkosság lehetőségét kizárták. Egyetlen lánya, Bobbi Kristina Brown soha nem dolgozta fel édesanyja elvesztését. Októberben eljegyezte magát egy régi barátjával, Nick Gordonnal. Bobbi Kristinát 2015 januárjában eszméletlenül találták a fürdőkádban: 6 hónapig volt kómában és júliusban meghalt. Gordont felelősnek találták a halálában, és 36 millió dolláros kártérítést kellett fizetnie, majd 2020 januárjában őt is holtan találták.