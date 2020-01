Tájékoztató nap Zalaegerszegen: Nő a bölcsődék férőhelyeinek száma

Hazánkban a családra úgy tekintünk, mint a társadalmat alkotó legfontosabb közösségre.

Ezt dr. Sifter Rózsa megyei kormánymegbízott fogalmazta meg a bölcsődefejlesztésről és a családvédelmi akciótervről a megyeházán tartott tájékoztatónapon mondott köszöntőjében.

Bölcsődék és családvédelem

A kormány a családok terheinek átvállalásával kívánja támogatni a vágyott gyermekek megszületését. Ennek érdekében 2010-től számos családpolitikai intézkedést vezettek be, a támogatások köre a tavaly bejelentett családvédelmi akciótervvel teljesedett ki, tette hozzá. Ebbe illeszkedik, hogy a tervek szerint 2022-re a bölcsődei férőhelyek száma eléri a 70 ezret. Cél, hogy a szülők mindenhol helyben találjanak bölcsődei ellátást.

A bölcsődei fejlesztésekre, felújításokra a megyeszékhely önkormányzata az elmúlt öt évben közel 280 millió forintot költött. Erről dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere beszélt. Arról is szólt, hogy a bölcsődék működési költségeinek 20 százalékát a város finanszírozta az elmúlt esztendőben, azaz a 331 millió forintos központi normatív támogatást 85 millióval egészítette ki.

Kisebb településeknek kedveznek majd

A bölcsődék ma a fénykorukat élik, ezt Prenner Zsuzsanna megyei módszertani szakértő fogalmazta meg érdeklődésünkre. Mint mondta, a férőhelyszám bővítése kiemelt helyen szerepel a családpolitikai intézkedések között. Ezért jöhettek létre új ellátási formák, amelyekkel a kisebb településeken is ellátást lehet nyújtani.

A növekedés mértékéről Huszárné Takács Noémi, a megyei kormányhivatal szociális és gyámügyi osztályvezetője beszélt. Felidézte, 2017- től az önkormányzat kötelező feladata a bölcsődei ellátás ott, ahol ezt legalább öten igénylik, illetve a 3 év alatti gyermekek száma 40-nél több. Ezt a kötelezettséget ez év végéig kell teljesíteni, az első időpont még 2018 végét jelölte meg. Megyénkben 2017 óta 117 férőhelyet biztosító 14 új bölcsőde (elsősorban a mini kategóriájú) megnyitására kértek engedélyt. Ily módon a 45 zalai bölcsődében a férőhelyek száma 1201. Az osztályvezető szólt arról is, hogy az önkormányzatoknak március 1-jéig felhívást kell közzétenni, hogy felmérjék a bölcsődei igényeket, ami április 15-ig jelenthető be. Emellett azonban figyelemmel kell lenni arra is, hogy a településen élő 3 évnél fiatalabb gyermekek száma meghaladja-e a 40 főt. Ha az adatok alapján bölcsődenyitásra kötelezett az önkormányzat, akkor döntenie kell az ellátás mikéntjéről. Ez történhet mini, munkahelyi, családi formában, vagy társultan más településsel.

A nap folyamán előadások hangzottak el a családvédelmi akciótervről, a nagyszülői gyedről, a bölcsődékre vonatkozó tűzvédelmi előírásokról. A tájékoztatót a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezte, az országban elsőként. A programot lebonyolító Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület irodavezetője, Bognárné Bengő Hajnalka elmondta, azokat hívták meg a programra, akik bölcsődét működtethetnek, azaz önkormányzatok, intézmények, valamint munkáltatók képviselőit. További tájékoztatót is terveznek a vállalati és minibölcsődékről.