Hét csapat vett részt a Göcseji Dombérozó keretében lezajlott olimpián

Gyerekek népesítették be tegnap dél­előtt a község elején lévő sportpályát, a frissen nyírt gyep volt a helyszíne a Göcseji Dombérozó sorozat egyik programjának.

Kötéllel összeerősített fatuskók, vízzel telt vödrök, zsákok és még számos kellék állt előkészítve, mint a versenyek fontos tartozékai.

– A népi játékok olimpiáját a Göcseji Múzeum hívta életre néhány éve – mondta Sümeginé Horváth Anita szervező, a közgyűjtemény munkatársa. – A gyerekek mindig nagyon élvezik, a régi népi játékok olyan mozgásokat követelnek meg, amelyeket máshol már nem gyakorolhatnak. Tavaly került be a Göcseji Dombérozó programjába az olimpia, és a remekül sikerült becsvölgyei bemutatkozás után idén Gellénháza jelezte, hogy szívesen lesz házigazdája a versenynek.

A környékbeli településekről is neveztek gyerekek, de legnagyobb számban a Kárpát-medencei Ifjúsági Tábor Zalában nyaraló tanulói vettek részt a versenyeken. A kezdés előtt hét csapat alakult, majd megindultak a versenyszámok: vízhordás, zsákban futás, sáron járás, karikahajtás, pénzezés, rongylabdázás, bakfüttyös, csizmalerúgás követte egymást, majd a csapatversenyek talán legjobbja, a kötélhúzás zárta az ügyességet és erőnlétet is követelő sorozatot.

– Nagyon tetszik ez a program és az egész tábor is –mondta érdeklődésünkre a hetedik osztályos Donáth-Nagy Zsófia, aki Marosvásárhelyről érkezett a nyári programra. – Nem először járok már Magyarországon, de ehhez hasonló rendezvényen még nem vettem részt. Múlt péntek óta vagyunk itt, sokat strandoltunk, voltunk a Balatonon, kiránduláson bejártuk Zalaegerszeget, és szabadprogramunk is van. Nagyon jól érzem itt magam.

Gyors mozgású, nagyokat ugró fiú hívta fel magára a figyelmet, nem véletlenül. Ábrahám Dávid elmondta, otthon, Nyárádszeredán már nyolcadik éve focizik. Egyébként most fejezte be az általános iskolát, és a többi tábori program mellett nagyon élvezte az érdekes sportversenyt is.