A Káli-medence látványosságait fedezhették fel a gyerekek kerékpárjuk nyergéből

A Káli-medence kivételes természeti kincseit barangolták be kerékpárjaik nyergében a Rozgonyi-iskola diákjai. A három pedagógus és 23 fiatal több mint kétszáz kilométert tekert.

A szombathelyi Tiszta Formák Alapítvány és a Rozgonyi Iskola Diákjaiért Alapítvány hathatós támogatásával 11. alkalommal tartotta meg az intézmény nyári kerékpáros turisztikai táborát. A 23 felsős diák és a 3 kísérő pedagógus főhadiszállása a Káli-medencében, Szentbékkállán volt, onnan barangolták be öt nap alatt a környék csodálatos tájait, a tervezett több mint 200 kilométernyi útvonalat.

– Az előre meghatározott és eltervezett program maradéktalanul megvalósult, hála a kitűnő időjárásnak és a gyerekek kitartásának, jókedvének – mondta Jeszenői Csaba kísérőtanár. – A tervben természetesen nem kizárólag kerékpározás szerepelt, hiszen nem egy klasszikus értelemben vett edzőtábor megvalósítására törekedtünk. A lehetőségekhez mérten sokrétű pedagógiai célok megvalósítását tűztük magunk elé. Az addig egymást nem feltétlenül ismerő gyerekek együtt készültek a csoportban biciklizésre, műszaki és közlekedési ismeretekkel gazdagodtak. Az utazás előtt még itthon felkészültek egy-egy meglátogatandó település érdekességeiből, amelyről a helyszínen tartottak egymásnak kiselőadást.

Tanáraik is kivették részüket a tájegységek földrajzi, történelmi és néprajzi bemutatásából, de mégsem iskolai jellegű programban volt részük.

– Elkészítették a reggelijüket és a napközbeni úti csomagjukat, majd elmosogattak – folytatta a pedagógus. – A kerékpározás közben lehetőségük nyílt strandolni Zánkán, Ábrahámhegyen és Szigligeten. Hegyeket, várakat és más természeti csodákat másztak meg gyalogosan, és gyönyörködhettek a visszafogottan is elképesztőnek mondható Hegyestű, Szigliget, Kőtenger, Hegyesd, valamint Csobánc panorámájában. Élvezték, a­mi­kor Balatonudvardi és Vászoly között egy 4 kilométeres emelkedőn tekerhettek, ahogyan a badacsonytördemici macskaköves úton megtett kilométerek is örök élményt nyújtottak számukra.

Jeszenői Csaba hozzátette: megnézték a zánkai haditechnikai parkot, az örvényesi működő vízimalmot és a balatonhenyei mini vízkereket. Csodálatos templomokat láttak Badacsonytomajon és Kővágóörsön, sőt ihattak ásványvizet kültéri csapból. Sok tanuló akkor látott először bivalyokat, szürke és tarka marhákat, kecskéket és szamarakat. Láthatták a siklóernyősök bemutatóját a Csobáncon, a befalazott Kőmíves Kelemennét Dörgicsén, szív alakú sírköveket Balatonudvariban, végigtekertek a Káli-medencében az Idő, a Theodora-Kékkő és a Tűz Útja tanösvényeken.

– Szereltünk defektet, centí­roztunk kerekeket, szedtünk ki kiszakadt küllőket, állítottunk be fékeket, váltókat – folytatta. – Rájöttünk, hogy lehet telefon nélkül létezni. Két tanulónk, Kertész Noémi és Szokol Evelin most kapta meg a rozgonyis Bringatábori Grand Slam teljesítéséért az oklevelét, miután ötödiktől nyolcadikig teljesítették azt, amit először teljesíthetetlennek gondoltak. Nemcsak utólag, hanem közben is boldogok voltak, soha nem fogják elfelejteni ezeket a napokat. Mindez úgy történt meg az osztálynyi iskolással, hogy alig akartak hazaindulni, s már most alig várják a Marcaliból induló 12. bringatábort.