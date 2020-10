50 kiló mérgező gombát koboztak el a keszthelyi piacon

Mintegy 50 kiló mérgező gombát koboztak el lakossági gyűjtőktől szombaton a városi piacon. Szerencsére ők elvitték ellenőriztetni a zsákmányukat…

Az elmúlt hetek esős időjárása miatt több a vadon termő gomba, s ez látszik a piaci kínálatban is. Keszthelyen bőséggel akad például nagy őzlábgomba, ízletes vargánya, rókagomba és érdes tinóru is. Természetesen csak árulhatja az „erdő gyümölcsét”, aki előzetesen bevizsgáltatta a portékát, ám a szakemberek ugyanezt tanácsolják azoknak is, akik saját fogyasztásra gyűjtöttek.

– Az emberek óvatosabbak, s elhozzák a szakemberhez azokat a gombákat, amelyeket korábban a maguk vagy ismerősük véleménye alapján fogyaszthatónak minősítettek – mondja Jantász Ferenc, a VÜZ Kft. parkoló- és piacüzemeltetési ágazatvezetője. – Ezt a pozitív tendenciát jól illusztrálja a múlt szombaton elkobzott kirívó mennyiség is. Mi mindent elkövetünk, hogy felhívjuk a figyelmet a gombavizsgálat fontosságára.

Az összességében 50 kilónyi veszélyes gomba közt volt pókhálós és fakógomba, világító tölcsérgomba, a legtöbbet pedig a sárguló csiperkéből vittek, amely könnyen összetéveszthető az ehető csiperkefajokkal.

– Ezek rendszerint enyhe mérgezéses tüneteket okoznak fogyasztásuk esetén, de előfordult már, hogy gyilkos galócát kellett elvenni egy hobbigombásztól – fogalmaz Jantász Ferenc, hozzátéve, a kiszűrt veszélyes gombákat megsemmisítik.

A keszthelyi piacon, az évtizedekkel ezelőtt kialakult szokásoknak megfelelően, a szerda és a szombat a főnap, s jellemzően ekkor érkeznek a gombát forgalmazó árusok is. Ilyenkor 7 és 12 óra között áll rendelkezésre a szakértő, aki a lakosság által gyűjtött példányokat ingyenesen megvizsgálja, tanácsot ad azok felhasználásáról, mérgező gombák esetén pedig megmutatja az ismertetőjegyeket, s persze elkobozza a veszélyes zsákmányt.