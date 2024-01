“Egyedi építészeti megoldások a 2005-ben épült, 1240 m2-es területtel rendelkező, 299 m2-es, pazar panorámájú házban.

A domboldalba simuló szinteltolásos közel 300 m-es családi házban minden funkciónak megvan az ideális helye. A csodálatos panoráma az ingatlan részeként él együtt a házzal, hiszen szinte minden helyiség kertkapcsolatos.

A lejtős terephez illeszkedik a szinteltolásos épület. Külső és belső tér között jól kihasználható átmenetet képeznek a fedett verandák és a nyitott teraszok. Szépen illeszkedik a tájba a sziklakert és a mediterrán jellegű növények.

A téglaépítésű, nappali + 4 szobás + 4 fürdőszobás, dupla garázzsal és számos egyéb helyiséggel rendelkező 3 szintes családi házban igazi design látványosságokra lehetünk figyelmesek. A főbejárat egy szélfogón át az előtérbe vezet, s itt máris egy csodálatos látvány fogadja a belépőt, a hatszáz literes, csaknem két méter hosszú akvárium amely térelválasztóként szolgál a nappali felé. A nappali lakótere egy hatalmas terasszal bővített. Teljes egészében átlátható, egybefüggő nappali-étkező-konyha, amely a hatalmas üvegfelületen át a kertre is nyitott. Az étkezős-konyhát a nappalitól jelképesen különíti el a burkolatváltás és a szinteltolás. Látványelemmé minősül át az itt álló kandalló térben álló kéménye, amelyet csillogó fémlemezzel borítottak. A nappali kényelmes és világos, szabad átjárást enged az étkezőhöz és az üvegfalú, kertre néző modern konyhához, mely egy hatalmas terasszal bővült a kert a felé. A sütés-főzés területét az étkezőrésztől egy parapetfal választja el, amelynek egyik felét rozsdamentes acél hátlapú munkapult borítja.

Egyszinten találjuk a szülői hálót, egy kisszobát és a rózsaszínben pompázió lányka gyerekszobát valamint a merészen kialakított nagy közös fürdőszobát is. Itt a szanitereken, a duplamosdón, a fürdőkádon kívül még egy zuhanyzófülke is elfért. Fényes, fekete kerámialappal burkolták, amelyet türkiz árnyalatokban pompázó mozaikkal színesítettek. Praktikus, nagy tárolófelületet biztosító mosdóállványt, a kád mellé pedig rakodónak is alkalmas parapetfalat építettek. A fürdőkád félig süllyesztett, a kényelmesebb használat érdekében. A további komfortérzést szolgálja a hálóhoz csatlakozó tágas gardrób és a fürdő melletti jól felszerelt háztartási helyiség is. Elegáns hatású és modern a lépcső melletti falat borító játékos, színes tapéta. amely kitűnően illik a korszerű belsőépítészeti elemekhez.

A legalsó szinten találunk egy hatalmas társasági teret, amely alkalmas lehet családi baráti összejövetelekhez, vendégváráshoz, mellette 8 fős szaunát + zuhanyzót, konditermet, tárolókat illetve kertkapcsolatos fedett teraszt is találunk.

Faborítású a hatalmas, mintegy 60 m2-es terasz, acélsodrony korlátokkal, amelyek teljes egészében engedik érvényesülni a páratlan panorámát.

Fűtése cirkós, kombikazánnal, részben radiátoros, részben padlófűtéssel + kandallóval.

Megnyert, elbírált pályázat alapján még ebben az évben felkerül a napelem, napkollektor kialakítása is lehetséges.

Extrák:

-szauna, -konditerem, - automata öntözőrendszer, -esővíztározó, -elektromos autótöltő, -riasztó, -kaputelefon, -klíma, -elektromos kapu, -dupla garázs, -300 literes puffertartály.

Páratlan életet kínál ez a minden tekintetében egyedülálló, időtálló és a korát megelőző építészeti bravúrokban bővelkedő családi OTTHON.”

További remek lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.