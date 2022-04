Papp Gábor, Hévíz polgármestere a családtagjaival együtt szavazott délelőtt az Illyés-iskolában. Utána arról beszélt munkatársunknak: óriási a tét, s ennek megfelelően döntöttek.

– Mi a jövőre szavaztunk – szögezte le a városvezető. – Az elmúlt 12 évben töretlen volt a fejlődés, és ez kijelöli azt az utat, amelyen haladnunk kell. A Covidot és a háborús helyzetet is megfelelően kezelte a kormány, és úgy gondolom: ezt a munkát, ezt az irányt kell folytatni.

Már késő délelőtt is sokan érkeztek a keszthelyi szavazókörökbe

Forrás: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A hévízi Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény két telephelyén összesen huszonketten igényeltek mozgóurnát, amely délután érkezett meg a bentlakásos otthonokba.

– Úgy döntöttem, hogy szavazok, mivel magyar állampolgár vagyok s érdekel, mi lesz velünk. Ez a voksolás a családom, gyermekeim, unokáim jövője miatt is fontos – fogalmazott Bitó Józsefné.

A választókerület számos településén jártak EBESZ-megfigyelők – ezt már Strázsai Zoltán megyegyűlési kormánypárti képviselő, a kis-balatoni és Keszthely környéki falvak fideszes területi vezetője mondta el, leszögezve: a külföldi delegáltak eddig sehol sem fogalmaztak meg negatív véleményt.

– Mindenhová delegált az ellenzéki összefogás és mi is megbízottakat, tehát elmondható, hogy a szabályok betartására nemcsak a köztisztviselők ügyelnek, hanem mindenki: kormánypártiak, ellenzékiek és a nemzetközi megfigyelők is – folytatta Strázsai Zoltán. – Az látszik, hogy kizárólag a jogszabályoknak megfelelően jár el mindenki, és ez alapján most azt mondhatom: bárki nyeri is a választást, az legitim, törvényes és megkérdőjelezhetetlen lesz. A szavazókörökben mindenki konstruktív és együttműködő, nincsenek viták, provokatív megnyilvánulások a térségünkben.