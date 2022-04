Mint írta: most össze kell tartanunk a józan észre hallgatva és minden ellentétet, indulatot félretéve a békét és a biztonságot kell választani április 3-án.

- Nekünk ki kell maradni a háborúból - folytatta a népszerű énekes. - A magyar országvezetés semmilyen erőszakos, indulatos harci megmozdulást nem tett, és nem is áll szándékában, inkább békés jószándékkal befogadja a menekülteket. Ennek az országvezetésnek oszlopos tagja Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, államtitkár. Péter több mint két évtizede a Fidesz polgári eszméinek és értékrendjének a követője, hirdetője és segítője. Személyesen is van szerencsém ismerni nagyon régóta, hiszen mi rengetegszer és nagy örömmel koncerteztünk Nagykanizsán és a környéken. Tapasztalatom szerint amellett, hogy nagy munkabírású és fiatalos lendületű, bölcs és figyelmes, jóindulatú türelem sugárzik személyiségéből. Ebből adódóan határtalan fegyelemmel oldja meg a problémákat. Méltán bíznak benne nem csak környezete választópolgárai, de kormányban is. Ezért merek hinni és bízni benne, hogy biztosan tovább fogja vinni a Fidesz és polgári eszméinek akaratát és Magyarország építésének célját, ahol a boldog élethez való feltételek adottak, ahol esélyt kap a tehetség és a szorgalom. Ezért kérem a jóakaratú embereket szavazzuk meg április 3-án a békét és a biztonságos, Orbán Viktor miniszterelnököt, valamint itt Nagykanizsán és környékén Cseresnyés Péter „harcedzett politikust” a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjét - fogalmazott Bodnár Attila.