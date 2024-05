Ismert: a kék-fehéreknél erősen szűkült a mozgástér ezen a poszton, hiszen a szezon végén Dombó Dávid és Gyurján Márton is búcsút vett az együttestől. A zalai klub honlapjának hétfői híradása szerint viszont máris itt az érkező, Gundel-Takács Bence, az NB II-es Budafoki MTE 26 éves játékosa személyében. Akinek – mint elmondta – erős zalai kötődése van: édesanyja Teskándon nőtt fel, gyerekként rengeteg nyarat töltött ő is itt, nagyapja pedig ZTE-drukker, így ez a szerződés számára külön öröm. És a kapus pályafutásának eddigi legfontosabb meccse is kapcsolatos az egerszegiekkel, hiszen ő védte a budafoki kaput a ZTE FC elleni tavalyi Magyar Kupa-döntőben. Gundel-Takács – aki a felnőttek között Újpesten mutatkozott be, majd volt az ETO FC Győr játékosa is – a legutóbbi szezonban 34 mérkőzésen állt a második vonalban a 8. helyen záró BMTE hálója előtt, a ZTE-vel pedig 2+1 éves szerződést kötött.