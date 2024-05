Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Magnetic Andráshida TE 3–1 (2–0)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Varga P.

Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Petánovics, Kotnyek, Dolmányos, László (Dömötör), Kiss J., Takács (Heiszter), Turi, Füzesi (Pataky), Mismás. Edző: Rácz Szabolcs.

Andráshida TE: Igazi – Berkovics (Rohonczy), Karvalics, Tóth D. (Darabos), Szemes (Kalamár), Luter (Anti), Bognár (Cséber), Szabó M., Czirjék, Németh K., Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

Nagy lendülettel kezdett mindkét csapat, majd két gyors hazai góllal előnyhöz jutott a Kiskanizsa. Ezt követően enyhe fölény jellemezte a vendégek játékát, helyzetük is volt, de ezek kimaradtak. A hazaiak kontrajátéka is magában hordozta az újabb gól lehetőségét. Szünet után egyértelművé vált a vendégek fölénye, többet birtokolták a labdát, de eredménytelenül. A hajrában az ATE szépítő góljára a Kiskanizsa három perc múlva válaszolt, és a hazai csapat jó játékával biztosította be magának a megérdemelt győzelmet.

Gólszerzők: Turi (2), Petanovics, ill. Kalamár R.

Jók: az egész csapat, ill. Benczik, Kalamár R.

Szepetnek–Csesztreg 1–4 (0–2)

Szepetnek, 170 néző. Jv.: Hegedüs M.

Szepetnek: Szekeres – Üst (Bános), Pápai, Szabó B., Csavari, Nagy T., Dömötör (Liga), Rákhely, Bilák P. (Fadgyas), Orsós (Bilák B.), Kolman (Pirbus). Edző: Németh István.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Biharvári (Szabó B.), Őri Cs., Nagy N. (Németh G.), Kiss Bá., Őri M. (Magai), Orbán (Elek), Németh D. (Kiss Ba.), Tóth B. (Lovrencsics), Szabó K. Edző: Tamás Tamás.

A szép számmal érkező csesztregi szurkolók számára akár bajnokavató fiesztának is beillő mérkőzésre kerülhetett sor egy jó csapat otthonában, Szepetneken. A vendégeken és főként játékukon, minden körülményt figyelembe véve, lényegében semmi feszélyezettség nem tükröződött: egy fajsúlyos ellenlábassal szemben győztek úgy, hogy kétség nem férhetett sikerükhöz – soraikból Őri Martin pedig lényegében tarthatatlannak bizonyult. A vendégek esetében így nem csupán a meccs, de a teljes szezon megnyerése teljesen megérdemelt, s Tamás Tamás edző sem kerülhette el sorsát: vagyis az impozáns szepetneki pálya légterét is megismerhette ünneplő játékosai jóvoltából...

Gólszerzők: Nagy T. (11-esből), ill. Őri M. (2), Németh D., Magai.

Jók: Kolman, Nagy T., ill. Őri M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

U19: Szepetnek–Csesztreg 4–1.

Deák-Gizmó Murakeresztúr–Semjénháza 0–6 (0–2)

Murakeresztúr, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Murakeresztúr: Németh B. – Békefi, Czigány, Boros, Körösi, Pál, Gyuranecz (Kránicz), Dezső M. (Szalai), Szabó I., Orbán, Török. Edző: Visnovics László.

Semjénháza: Earles Matthew – Kretz, Horváth P. (Bagó), Berta (Ribarics), Schuller, Kovács Gy., Pál (Horváth Á.), Kapuvári, Kozári, Szilágyi (Dobri), Horváth G. Játékos-edző: Kovács György.ki

A délvidéki rangadó a kiállításig volt érdekes, utána egyértelművé vált, hogy ki nyeri a mérkőzést. A Murakeresztúr így a vármegyei első osztályú bajnokságban nem jó szájízzel búcsúzott közönségétől.

Gólszerzők: Kovács Gy. (4), Bagó, Dobri.

Jók: Czigány, Békefi, Németh B., ill. Kovács Gy., Kapuvári, Bagó.

Kiállítva: Szabó I. (42., Murakeresztúr).

U19: Murakeresztúr–Semjénháza 0–11.

Tarr Andráshida SC–Zalakomár-Zalakaros 3–2 (0–1)

Zalaegerszeg, 30 néző. Jv.: Farsang B.

Andráshida SC: Molnár M. – Fábián K. (Kustán), Szabó B., Penczák, Lukács, Pataky, Czotter, Dömötör (Sipos), Fülöp, Németh R., Fábián B. (Bakos). Játékos-edző: László Dávid.

Zalakomár-Zalakaros: Tóth-Pajor – Takács Cs., Szőke, Vass, Horváth J., Madarász Z. (Takács D.), Madarász F. (Horváth L.), Mutter, Horváth T., Mészáros, Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Az első félidőben is inkább a hazaiak domináltak, az ASC akarata érvényesült, de hiába voltak labdabirtoklási fölényben, ez helyzetekben nem nyilvánult meg. A vendégek kontráiban végig benne volt a gólszerzés lehetősége, és egy ellentámadás után meg is szerezték a vezetést. A második félidőben az ASC felpörgette a játékot, gyorsabban forgatta a labdákat és egy jogos büntetőt követően sikerült is az egyenlítés. A mérkőzés hajrájában aztán két szép támadás után kétgólos előnybe került a hazai csapat, és bár a zalakomáriak a ráadásban még betaláltak, az Andráshida SC végül megérdemelt győzelmet aratott a jól küzdő vendégek ellen.

Gólszerzők: Fülöp (11-esből), Németh R., Szabó B., ill. Szőke, Horváth J.

Jók: Németh R., Szabó B., Lukács, Dömötör, ill. Madarász Sz., Tóth-Pajor.

U19: Letenye–Zalakomár-Zalakaros 8–0.

Zalaszentgrót–Technoroll Teskánd 0-0

Zalaszentgrót, 300 néző. Jv.: Major Zs.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Doszpoth, Kovács-Braun (Péhl K.), Ferenczi (Molnár Zs.), Horváth B. (Péhl B.), Iberhart, Lampert (Horváth S.), Kaprinai (Baksa), Horváth D., Czibor. Edző: Bencze Péter.

Teskánd: Orbán – Gyarmati, Kiss P., Szökrönyös, Csongár (Gecseg), Bresztovszky, Bakos, Major, Töttő, Kiss D., Boronyák (Vincze). Edző: Kovács Imre.

Az első félidőben Osbáth Balázs büntetőt védett. A döntetlen igazságos eredmény. A Zalaszentgrót csapata gratulál a Csesztreg bajnoki címéhez.

Jók: Iberhart, Osbáth, ill. Bakos, Kisss P.