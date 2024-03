Márpedig a sikerhez gólok kellenek, s kezdjük is ezzel, hiszen kiderült, hogy Gruber Zsombor és Ubochioma Meshack még heteken át nem lesz bevethető. Mindketten a legutóbbi, DVSC elleni találkozón sérültek meg, s különösen Gruber kiesése a fájó, hiszen a télen kölcsönbe érkezett játékos öt mérkőzésen három gólt szerzett tavasszal a ZTE FC színeiben.

– Hetekre elvesztettük Grubert, aki egy kemény belépő után sérült meg Debrecenben. Szerintem nem feltétlenül vannak megvédte a támadóink, ami most az ő esetében a sérülésébe került, és részleges bokaszalagszakadást szenvedett – jegyezte meg evvel kapcsolatban Márton Gábor. – Meschack esete más, neki egy rossz mozdulat következtében szintén a bokája sérült, de ő is heteket hagy ki.

A kéthetes szünetben játszott a ZTE FC egy edzőmeccset, méghozzá a Kozármisleny ellen, amit megnyert, s erről, valamint az elmúlt két hétről is kérdeztük Márton Gábor, miként használták ki.

– A frissítésen volt a hangsúly, mert azt éreztük, hogy kissé elfáradt a társaság – jegyezte meg a szakvezető. – A tavasz elején sok meccset játszottunk, s most bízunk abban, hogy valóban frissült a társaság. Olyan hibákat is elkövettünk a legutolsó meccseinket, melyek egyértelműen a fáradtság rovására írhatók.

A szombati ellenfél a Diósgyőr lesz, amellyel éppen egy hónapja csapott össze a ZTE FC a Magyar Kupában. Azon a találkozón (4-2) dőlt el, hogy az egerszegiek nem védhetik meg címüket, hiszen kikaptak, így a DVTK jutott tovább. Márton Gábor is azt reméli, hogy a szombati egy egészen más mérkőzés lesz.

– Diósgyőrben egy felforgatott csapattal léptünk pályára, próbáltuk pihentetni azokat, akiknek sok meccs volt addig a lábában és azoknak adtunk lehetőséget, akik kevesebbet szerepeltek – folytatta a zalaiak szakvezetője. – Láthatták, hogy ott sem fociztak szét bennünket, és remélem, hogy vissza tudunk vágni a bajnoki találkozón a diósgyőrieknek. Mostantól nyolc forduló van hátra a bajnokságból, nem lesz pihenő, s mindenhol nyerni akarunk. Van, hogy ez sikerült és van, hogy nem, de a szezon elején azt gondolom megmutattuk, hogy ez a csapat képes bármire .

A most zajló bajnokságban kétszer találkozott a ZTE FC és a DVTK. Egerszegen a diósgyőriek nyertek 3-1-re, majd Miskolcon – már Márton Gábor irányításával – december elején a ZTE FC nyert 3-0-ra Mim két, és Meschack egy góljával. Ha nem jön közbe most már semmi, akkor Mim Gergely szombaton is ott lesz a pályán...