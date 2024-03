Zalaapáti–Windoor-Páterdomb 1–2 (1–1)

Zalaapáti. Jv.: Táncos Sz.

Zalaapáti: Rezes – Nyári, Horváth A., Kubicsek, Mikola, Ujláb, Besze, Mándly Ma., Káli (Fisli, Mándly Má.), Demeter, Lutor.

Páterdomb: Lóránt – Németh Ba., Balázs (Csurgai B.), Németh Be., Tuboly, Gyenese, Csikós, Pogacsics, Vincze, Major Á. (Pánczél), Csurgai D. (Major G.). Edző: Bencze Péter.

Rendkívül fiatal kerettel állt fel a Zalaapáti együttese erre a találkozóra, de nem kényszerült alárendelt szerepre a találkozón a listavezetővel szemben. Sőt, már a második percben vezetett a hazai együttes, majd a Páterdomb egyenlített és végül a győztes gólt is megszerezte a büntetőt is hibázó Zalaapáti ellen.

Gólszerzők: Lutor, ill. Vincze, Gyenese.

Jók: az egész csapat, ill. Lóránt, Németh Ba., Gyenese.

U19: Zalaapáti–Páterdomb 1–3.

Keszthelyi Haladás–Zalaware-Botfa 1–1 (1–0)

Keszthely. Jv.: Földszin A.

Keszthely: Pintér Á. – Pintér T., Pál, Király, Nagy-Balázs (Pétervári, Marton), Horváth G., Sebestyén, Molnár Cs., Brassai, Páncsics, Farkas K. Edző: Horváth Gábor.

Botfa: Szilasi – Németh Á. (Tóth Zs.), Németh B. (Németh G.), Fatér, Odonics, Bangó, Zelkó, Sóska, Mavolo, Mátyás (Milics), Boczföldi (Simon). Edző: Nagy Péter.

Küzdelmes mérkőzésen a második félidőben tíz emberre fogyatkozott hazai csapat közelebb állt a győzelemhez.

Gólszerzők: Király, ill. Odonics.

Jók: Király, Pintér Á., ill. Szilasi.

Kiállítva: Pintér T. (58., Keszthely).

Zalaszentmihály–Miklósfa 2–0 (1–0)

Zalaszentmihály. Jv.: Molnár K.

Zalaszentmihály: Sebestyén – Kiss Sz. (Németh M.), Soós M., Varga P. (Szentgyörgyvölgyi), Soós B., Soós G., Szabó B. (Gaál), Horváth M., Janda M., Tricsli, Janda Z. Edző: Balog Zoltán.

Miklósfa: Cser – Fábián, Horváth Zs., Apáti, Horváth M., Tóth Gy. (Tóth F.), Huber (Varga J.), Gombos, Baksai (Szilágyi), Béli, Szollár. Edző: Koller Gyula.

Megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Soós B., Varga P.

Jók: az egész csapat, ill. Cser, Fábián.

U19: Zalaszentmihály–Miklósfa 5–0.

Kertigepvilag.hu-Böde–Nagylengyel 5–1 (3–1)

Zalaegerszeg. Jv.: Tóth A.

Böde: Kovács G. (Dobos) – Bodó (Erdélyi), Turi, Éder, Odonics, Flander (Horváth B.), Kócza (Orbán), Sebők (Peresztegi), Kiss M., Horváth Sz. (Lepár), Sluka. Edző: Szente Gábor.

Nagylengyel: Rabi – Babati, Szekeres, Mészáros (Lévai R.), Vinkó, Halász (Déri), Völler, Kocsis, Dávid, Sipos, Izsán (Szalai). Edző: Izsán Tamás.

A mérkőzést nagy elánnal kezdték a hazaiak, formás támadásokat vezettek. Gyorsan kétgólos előnyhöz is jutottak, a harmadik gól helyett azonban a vendégek szépítettek. A második félidőben is a Böde volt a kezdeményezőbb csapat, Sluka Márian nagyszerű megmozdulásait a szép számú nézősereg tapssal jutalmazta.

Gólszerzők: Sluka (3), Kiss M., Odonics, ill. Mészáros.

Jók: Sluka (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.