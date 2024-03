Úgy vágtak tehát neki a második játékrésznek a csapatok, hogy ebből a meccsből még bármi kijöhet. A pályán pedig maradt a nagy harc és küzdelem. A vendégek egyre keményebben védekeztek, így kimaradt hazai oldalon Ona Embo két lehetősége is (49-52), pedig kellettek volna a pontok. Jeremiah Paige gondoskodott is róluk, két büntető, egy dupla és egy hármas formájában és máris 56-52 lett a ZTE KK javára, de aztán Vojvoda négy pontot szerzett gyakorlatilag egy akcióból, amihez kellett némi bírói segítség is... Matthias Zollner, a ZTE KK vezetőedzője sem értett mindent, hogy mi történik a pályán, reklamált, hogy ezért meg technikait adjanak... Négypontos vezetésről kezdhette az utolsó negyedet az Alba Fehérvár, de Hicks jóvoltából ez gyorsan elolvadt, sőt, öt ponttal lépett el a ZTE KK (72-67). A vendégek időt kértek és az is látszott már, hogy az dönthet, ki bírja jobban idegekkel ezt a kiélezett mérkőzést. Tony Hicks láthatóan élvezte, újabb kosarával 76-69 lett az állás, de gyors volt a válasz, mert újra visszajött 2 pontra a vendégcsapat (76-74). Az utolsó öt perc is megkezdődött és az izgalmak már a tetőfokára hágtak, remek meccset láthattunk, de az igazi az lett volna hazai szempontból, ha ez a meccs is megvan. A ZTE KK játékosai és a közönség is megtett érte mindent 1:30 perccel a vége előtt Ona Embo kettő plusz egy dobásával 87-81 lett az állás, az idő tehát az Albát sürgette már. És nem is volt már válasza, a Zalakerámia ZTE KK megnyerte a mérkőzést, újabb bravúrt bemutatva.

A ZTE KK számára pedig ez a siker már rájátszást ért, hiszen az alapszakasz jövő heti utolsó fordulóját már úgy játszhatja le Matthias Zollner együttese, hogy bent lesz a legjobb nyolcban. Azon belül pedig harcolhat még a minél jobb helyezésért.