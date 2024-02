Az özönvízszerű eső csak nem hagyott alább, így a kezdés előtt rázendített és gyakorlatilag kitartott szinte az utolsó percekig. Mert csak akkor csillapodott valamelyest. Miért emeljük ki mindezt? Csak amiatt, mert ez a körülmény alaposan rányomta a bélyegét a játékra, egy idő után már tócsák is megjelentek a játéktéren, de a két csapat küzdött, harcolt nemcsak egymással, de az elemekkel is. Bedi Bence 11. percben szerzett gólja után pedig a zalai hívek joggal bíztak abban, hogy jön a folytatás, ugyanis az első félidőben a kieső helyen lévő Mezőkövesd nem sok mindent mutatott. Sokkal inkább a ZTE FC kezében volt az irányítás, de az újabb találat nem jött, pedig – utólag már tudjuk – ekkor kellett volna megduplázni az előnyt. A szünetben ugyanis hármat cserélt Kuttor Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője és ettől alaposan megváltozott a vendégcsapat játéka is, amely sokkal erősebben támadott. Át is vette az irányítást és a 68. percben egy szöglet után Ilia Beriashvili fejjel egalizált. Egy ideig még a vendégek játszottak jobban, de a hajrára ismét a ZTE FC percei következtek, de már nem volt annyi a játékban, hogy gólt is szerezzen...