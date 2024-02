A Zalaszám Informatikai Kft. ügyvezetője, Szász András köszöntötte elsőként a megjelenteket, aki természetesen felidézte, hogy húsz éve támogatja cégük az egerszegi atlétákat. Mint mondta, húsz esztendő nem kis távlat, de örömteli, hogy évente többszáz gyermek sportol a Zalaszám ZAC-nál, ilyen módon a húsz esztendő alatt ők is partnerek voltak abban, hogy ez fennmaradjon. Felidézte: egy esztendeje azt a fogadalmat tette, hogy megnézik, és ha van rá lehetőség, akkor emelnek a támogatás összegén is. Nos, emelni tudtak.

Bella Attila, a Zalaegerszegi Atlétikai Club ügyvezetője úgy fogalmazott, hogy egyedülálló a magyar atlétikán belül, hogy egy vállalkozás, egy cég ilyen hosszú ideig támogasson egy egyesületet.

– Célunk továbbra is az, hogy minél több gyerekkel szerettessük meg az atlétikát, a sportot és tanítsuk, neveljük őket az egészséges életvitelre. Az már csak hab a tortán, ami a hét végén történt, hogy egyik versenyzőnk, Muszil Ágnes élete első felnőtt aranyérmet szerezte meg a fedett pályás bajnokságon – fogalmazott Bella Attila, aki a Zalaszám Kft. mellett a Zalaegerszeg város támogatását is megköszönte. Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán üdvözölte az aláírást, aki szerint ez fontos az itt élő közösség számára is. Egy lokálpatrióta cégről van szó, amely országos szinten is értéket képvisel, és ahogy fogalmazott a város első embere, amikor a hűség és a szakmaiság találkozik, azok a jó dolgok közé tartoznak.