Gyorsan tisztázzuk: szó sincs arról, hogy Bedi Bence – úgymond – kifele menne a futballból. Most, 28 évesen talán a legjobb futballista korban van, a "legrégebbi" kitétel vele kapcsolatban pedig tény: 2010 óta tagja a ZTE FC-nek és 18 évesen, 2014-ben már bemutatkozott a felnőtt együttesben. Azóta gyakorlatilag alapember és azóta is, hogy a csapat felkerült az NB I.-be.

Mindez viszont, mostani témánk szempontjából csak egy kis kitérő vele kapcsolatban. A Pakson, pénteken rendezett és 4-3-as ZTE-sikert hozó találkozó viszont több szempontból is emlékezetes. Márton Gábor együttese kvázi vert helyzetből állt fel, és nyert. A többi találkozón is jól alakultak a dolgok, legalábbis, ami a zalaiakat illeti. Ugyan nyert a Kisvárda Mezőkövesden, de ezzel újabb két ponttal távolodott a ZTE FC a veszélyes zónától, az Újpest kikapott, így a Megyeri útiak is a kék-fehérek mögött maradtak a tabellán. Azonban a folytatásban sem számolgatni kell, hanem pontokat gyűjteni.

Bedi Bencét, a ZTE FC játékosát először is arról kérdeztük, mi történt a szünetben, hiszen mondhatjuk, hogy az volt a fordulópont, ahogy a második félidőben játszott a ZTE FC.

– Az első félidő után nehéz volt bármit is mondani, belülről elég rosszul nézett ki az a félidő, de gondolom, ez kívülről nézve is így volt… – jegyezte meg evvel kapcsolatban Bedi Bence. – Márton Gábor azt kérte, próbáljunk meg játszani, frissítettünk is, és szerintem minden új pályára lépő jól szállt be a meccsbe. Bátrabbak voltunk, és ez sokat számít, mertünk játszani.

Természetesen megemlítettük a szerencsefaktort is Bedi Bencének, hiszen ez is kellett a ZTE győzelméhez. De persze nem csak ez döntött.

– Ami egyszer elmegy, az máskor visszajön, ez a futballban is így van – mondta Bedi Bence, utalva a szerencsére. – Volt szerencse is, de máskor meg a balszerencsét lehet említeni, ami egy bajnokság során azt gondolom, kiegyenlíti egymást. Most adhat egyfajta nyugodtságot a csapatnak az, hogy több pontunk van, és elléptünk a kieső zónától, lassan pedig a középmezőnyhöz fölzárkózunk. Abszolút egyetértek vezetőedzőnkkel: mi, játékosok is úgy gondoljuk, hogy nem lehet még hátradőlni. Ugyanúgy kell folyatnunk a munkát, mint eddig. Hátradőlni majd a bajnokság végén kell, amikor elértük a célunkat, addig viszont minden mérkőzés fontos.

Az a bizonyos, következő fontos mérkőzés pedig a szombati (12.30) ZTE FC - Kecskemét találkozó lesz...