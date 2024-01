A kanizsai kupa 2012 óta íródó történetében két alkalommal akadt kimaradó esztendő (2021, 2022), de tavaly a szervezők már újra megrendezhették, s az akkori 20 csapat után idén már ismét 24 együttes tudott nevezni. A mögöttünk hagyott szombati, első versenynapon valósággal egymásnak adták a kilincset a résztvevő gárdák a Tungsram-sportcsarnokban, lényegében a létesítmény a befogadóképességének csúcsán pörgött – különösen a délutáni órákban -, talán nem véletlen, hogy a szervezők részéről Lánczos Attila a díjátadó apropóján további gondolatokat is közölhetett a díjazott csapatokkal vasárnap kora este.

– A két nap során sok-sok tucatnyi mérkőzést tudtak le a csapatok, s azt hiszem, elégedettek lehetünk ezzel a teljesítménnyel – összegzett Lánczos. – A győzteseknek, helyezetteknek, különdíjasoknak gratulálunk, s a tervek szerint a torna folytatásában szerepel, hogy a sportrendezvényt az elkövetkezendő alkalommal már a Kanizsa Arénában rendeznénk meg.

Annak a tornának a címvédője pedig a Mézes Kalács együttese lehet, hiszen a XI. Szabadics Kanizsa Kupa döntőjében a 2-2-es eredményt követően hetesekkel 3-2-re győztek a Csesztreg mezben feszítő Green Dragons ellen. A győztes csapatban az ismert arcok mellett feltűntek persze olyan játékosok is, akik arattak már sikert a torna korábbi kiírásai során.

– Néhány évvel ezelőtt a Kanizsa Kék színeiben Horváth Balázzsal, Kretz Bálinttal együtt nyertük már meg a kupát – fogalmazott Bagó Benedek, felidézve a 2019-es, valamint 2020-as pillanatokat. – Jelenleg tehát egyénileg már a harmadik aranyunknál tartunk többen is, csapatszinten pedig azt kell mondanom, színvonalas torna volt az idei, tényleg szerepeltek nagyon jó együttesek, ebbe a futsalosokat is beleértem. Teszem hozzá, egyszerű meccsünk nem is volt nagyon, így a siker értéke még nagyobb persze.

A sorozatban a győztesek például kétszer is mérkőzhettek a későbbi második Green Dragons gárdájával, illetve a hosszú évek egyik állandóságát – a kanizsai kispályás bajnokságból is – jelentő FC Kauval, utóbbiak végül negyedikek lettek, eléjük férkőzött be végül a harmadikként záró Belezna. A vigaszágon is hirdettek helyezetteket, ott az elsőséget a Black Apple gyűjtötte be a Fortissimo, a Szemere, valamint a Sympatic előtt. A Kanizsa Kupa legjobb kapusának Pethő Józsefet (Belezna), mezőnyjátékosának Őri Martint (GD) választották meg, míg a gólkirályi címet Papp Gábor (Kau) hódította el.