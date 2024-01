Még az év vége felé írtunk egy riportot az Újra a pályán, illetve a Hátsó füves zalai szervezőiről, arról, hogy miként értékelik, megérte-e a sok fáradságot és szervezést a nyáron kezdődött sorozatuk. Akkor Hegedűs Enikő és Szabó Zoltán úgy fogalmaztak, hogy 2024-ben is szeretnék folytatni futballmentő akciójukat, de nem várnak tavaszig és még a télen szeretnének egy teremlabdarúgó-tornát is összehozni, hogy a mozgalom addig se „hűljön ki”.

És az ígéretükhöz hűen szombaton megrendezik a via­dalt, méghozzá a Nagyradai tornateremben, ahol 9 órától kezdődik a program. Mint megtudtuk, a mezőnyben részben azon településekről érkezett csapatok szerepelnek, ahol korábban megszűnt a futballcsapat, de lesznek olyan települések képviselői is, amelyeken ma is rúgják a bőrt. Hegedüs Enikő elmondta, hogy estig tartó programot szerveznek és remélik, hogy a nyáron tapasztalt kiváló hangulat a falak közé is beköltözik.

A Hátsó füves futballmentő túra egy olyan kezdeményezés, amely megszűnt falusi csapatok és pályák „nyomába eredt”, és a nyáron Zalában Hegedüs Enikő és Szabó Zoltán is megszervezte a többállomásos sorozatot.