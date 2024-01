A két ősi rivális nincsen éppen csúcsformában. A bajnokságban a Körmend sorozatban négy vereséget szenvedett el az elmúlt fordulókban, míg a ZTE KK kétszer vesztett, illetve közös a két együttesben a szerdai kupakudarc: a ZTE KK a Pécstől, a Körmend pedig a Szegedtől kapott ki, egyaránt hazai környezetben. Az MK négyes döntője tehát elúszott mindkettejük számára, s marad a bajnokság. Az összecsapás előtt az egerszegi helyzet még „speciá­lisabb”, elvégre a kiesés után elköszöntek Lubomir Ruzicka vezetőedzőtől, szombaton pedig Baki Gergely, az eddigi másodedző és Bencze Tamás szakmai igazgató ül majd a zalai kispadon. Az új szakvezető kinevezése, pontosabban keresése folyamatban van, Bencze Tamás pedig a klub honlapján úgy fogalmazott: a Körmend elleni meccs egyszeri alkalom lesz, hogy ők ketten irányítanak, a jövő héten a reményeik szerint ezt már az új szakvezető fogja megtenni. Ezenfelül keresik az ötödik légióst is, de most már megvárják, hogy ki lesz a csapat szakvezetője, hiszen neki is beleszólása kell, hogy legyen ebbe a kérdésbe. Az örökrangadó a ZTE KK és a Körmend számára is választóvonalat jelenthet. A hírek szerint a vasi csapatnál is „rezeg a léc” a szakvezetés számára, a legjobb nyolc közé jutásért zajló bajnoki versenyfutásban pedig egy szombati siker – bár persze messze még az alapszakasz vége – sokat jelenthet.

A két csapat egyszer már találkozott ebben a szezonban, akkor a ZTE KK idegenben, vagyis Körmenden nyert egy ponttal. Azóta mindkét oldalon változott a keret összetétele, az egerszegi oldalon pedig ugyebár eggyel kevesebben vannak, miután Green helyére Paige érkezett, Lekunas távozására viszont egyelőre nem jött „válasz”. A vasiak az ősz óta Carter játékát köszönték meg, érkezett Sylla, Cook pedig sérült, így egy hónapos szerződéssel leigazolták a horvát Lovre Basicot. Ő a szerdai kupameccsen jól mutatkozott be, 19 pontot dobott.

Így állnak most; Baki Gergely pedig, aki a szombati találkozón meccselni fog, így tekintett a mérkőzés elé:

– Két nap alatt nem lehet csodát tenni, nem lehet új dolgokat kitalálni. Most azzal kell foglalkoznunk, hogy a csapatot felrázzuk és felkészítsük a találkozóra, semmi más nem számít. Két rossz formában lévő együttes találkozik, ám ezen a derbin bármi megtörténhet. Az ellenfélnél a szerdai kupameccsen bemutatkozott egy új játékos, aki jól szállt be csapatukba, rá is fel kell készülnünk. Viszont ahogy mondtam, most csak magunkra összpontosítunk, elsősorban ezzel törődünk. Reméljük, hogy a gondok és nehézségek ellenére jó hangulat lesz a csarnokban, hiszen ez mégiscsak egy szomszédvári rangadó.