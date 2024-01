A váltás tényét közleményben hozta nyilvánosságra a klub, aminek közvetlen előzménye a csapat szerdai veresége a Magyar Kupában. Ám korábban is már hullámzó volt a csapat teljesítménye, noha a bajnokságban továbbra is az első nyolc között áll a Zalakerámia ZTE KK (jelenleg a 7.), és minden esélye megvan a rájátszásba kerüléshez.

A Zalakerámia ZTE KK közleménye:

"Csapatunknak sajnos nem sikerült tegnap legyőzni az NKA Universitas Pécs csapatát és így nem jutottunk be a Magyar Kupa legjobb 4 csapata közé. A mai napon átbeszéltük a szezon eddigi szakaszában nyújtott teljesítményt és kezdeményeztük Lubomir Ruzicka vezetőedző munkaszerződésének a közös megegyezéssel való megszüntetését, amit Ő tudomásul vett és elfogadott.

A döntésünkkel nem szeretnénk felmenteni a játékosokat a felelősség alól, hiszen úgy gondoljuk, hogy a keretünk többre képes, mint amit a pályán mutatunk.

A klub vezetése dolgozik a vezetőedző, valamint az ötödik légiós pótlásán. Addig is, a szombati, Körmend elleni rangadóra a Baki Gergely, Bencze Tamás páros készíti fel az együttest.

Szurkolóinak köszönjük csapatunk eddigi támogatását, és a folytatásban is számítunk rájuk."

Szerdán hazai pályán kapott ki a Zalakerámia ZTE KK 78-75-re a bajnokságban újonc NKA Universitas Pécs együttesétől a Magyar Kupa negyeddöntőjében úgy, hogy az egerszegiek a 27. percben tizenhárom ponttal is vezettek, onnan jött vissza a lelkes pécsi csapat és kerekedett felül a végjátékban. A csalódás és az elkeseredettség teljesen érthető volt a zalai drukkerek részéről, a klubvezetés pedig úgy döntött hogy most jött el az idő a változtatásra.

Hasonló helyzetben más kluboknál is döntenek ugyanígy.

A Zalakerámia ZTE KK szezonbeli játéka hullámzó, és ez nem csak egy-egy mérkőzésen belülre igaz, hanem összességében is. Az, hogy ebben nem csak egyedül Lubomir Ruzicka a felelős ez egyértelmű, mert ott vannak a játékosok is. Vélhetően a cseh edző szerdán sem úgy küldte fel pályára csapatát, hogy elég ötven százalék körül büntetőzni (21 kísérletből 12 volt sikeres...), vagy "lehetetlen" átadással kiszolgálni a társat. Oleksandr Mishula például hat büntetőből kettőt értékesített, ami egy válogatott játékos esetében mondhatni, hogy kínos... Utólag érdekes már Tony Hicks mérkőzés utáni nyilatkozata. Az amerikai fiú azt fejtegette: van, hogy ugyanaz, de van, hogy nem az történik a pályán, mint az edzéseken. Hozzátette, ha ezt tapasztalják, akkor igenis minden játékosnak még keményebben kell dolgoznia. Akár a hozzáállásra is gondolhatott, hiszen sok múlik rajta. Mondjuk, ha az elejétől a végéig fejben mindenki ott van a pályán, akkor talán jobban kiszűrhető a hullámzás is. A kiesés és a vereség mellett Keller Ivánt is lehetett sajnálni, hiszen ez az ő meccse lehetett volna: 10 pont és 12 lepattanó állt a neve mellett. Csakhogy egy vesztes mérkőzésen ez a számsor nem ér annyit, mint egy győztesen...

A váltással kapcsolatban kerestük Török Róbert ügyvezetőt, aki azt mondta, a közleményükben mindent összefoglaltak, és most minden erejükkel és energiájukkal a csapatra összpontosítanak, hogy sikeresen vívják meg a szombati, Körmend elleni fontos mérkőzésüket. Amint lesz újabb bejelentenivalójuk, azt idejében nyilvánosságra hozzák.

Visszatérve Lubomir Ruzickára, emberi oldalról nézve nehéz nap lehetett számára a szerdai, hiszen betegen, magas lázzal kellett meccselnie. Edzőként viszont számára is érezhető volt: nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy ő is tervezte még a szezon elején.