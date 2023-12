Szombaton hatodik mérkőzésén sem nyert az Újpest, a nyeretlenségi sorozata tehát nem szakadt meg Zalaegerszegen sem, de volt egy nagy különbség a korábbiakhoz képest. Nem kapott ki a fővárosi csapat, úgy, ahogy az előző öt mérkőzésén. A ZTE FC szempontjából az 1-1 is több a semminél. A játék képe alapján akár nyerhetett volna, de könnyen pont nélkül is zárhatta volna a meccset. Akkor jött a 86. percben Medgyes Sinan 18 méteres lövése...

– Igen, láttam, hogy jól pattan a labda és dropból el lehet lőni – emlékezett vissza erre a találatára a szlovákiai védő. – Amikor elindult a labda, már láttam, hogy bemegy. Előtte is volt már egy lövésem, azt egy kicsit nehezebb helyzetből lőttem rá. Védőként szeretek innen lőni, ha van rá lehetőségem. Tavasszal például a Diósgyőr csapatában az én gólom jelentette a matematikai feljutást is.

Itt álljunk is meg egy pillanatra. Medgyes Sinan az előző idényben a DVTK játékosa volt és áprilisban Kozármislenyben 2-2-es állásnál a 90. percben ugyanígy, ballal lőtte be a győztes találatot. Akkor az a feljutást jelentette a diósgyőrieknek, az NB II-ben való bennmaradásért harcoló Kozármisleny kispadján pedig az a Márton Gábor ült, aki most a ZTE FC vezetőedzője. Vélhetően akkor nem örült annyira egy Medgyes-találatnak, mint szombaton...

– A mester azt kéri tőlünk, hogy vállalkozzunk, lőjünk, ha a tizenhatosnál, vagy azon belül van rá lehetőség – említette Medgyes Sinan. – Ez most értékes pont volt a számunkra, hiszen könnyen lehetett volna egy sem annak ellenére, hogy jobban futballoztunk, több helyzetünk volt, mint az Újpestnek. Igazságtalan lett volna, ha semmit sem kapunk... Tudjuk, hogy lent vagyunk és ott keringünk a kiesőzóna szélén, de ez már a bajnokság elejétől így van. Sokat nem beszélünk erről az öltözőben, mindig a következő meccsből szeretnénk kihozni a legtöbbet. Új edző jött, új a taktika, ezt próbáljuk mindannyian elsajátítani. A biztos védekezésen van a hangsúly, hogy abból indulva alakítsunk ki helyzeteket és voltak, ezen a találkozón is.

Medgyes Sinan úgy fogalmazott, hogy a vasárnapi, FTC elleni találkozó után jól jön majd a rövid pihenő nekik is.

– Lesz ideje mindenkinek feltöltődni, hogy aztán egy új szezont kezdjünk meg az új évben és elmozduljunk innen – tette még hozzá.

A mérkőzés után az Újpest vezetőedzője, Nebojsa Vignjevic érdekes nyilatkozatot tett. Mi is beszámoltunk róla, hiszen úgy fogalmazott: "Nálunk történtek az utóbbi időben olyan dolgok, amire nem volt ráhatásom. Fel kell építenünk magunkat, túl kell élnünk most ezt az időszakot, ez most a fontos". Nos, a sportlap megkereste a szerb szakvezetőt evvel kapcsolatban és kiderült: a fiatalszabály miatt érzi úgy a szakember, hogy megváltozott náluk az öltözői atmoszféra. A fiatalpercek "gyűjtése" ugyanis anyagi érdeke a csapatoknak, de Nebojsa Vignjevic szerint azt nehezen tudja elmagyarázni annak a játékosának, aki jobb, de már idősebb, hogy miért nem ő kezd és van a pályán...

Az, hogy az Újpest gyenge szériájának csak ez-e az oka, innen nem lehet megállapítani. Mindenesetre a szerb szakvezető ebbéli dilemmája és problémája vélhetően nem egyedi a magyar NB I-es mezőnyben...