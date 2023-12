A Magyar Vívó Szövetség nem először rendez ilyen összevont, hatalmas mezőnyt felvonultató eseményt a fiatalok számára és most is több teremben zajlottak a küzdelmek, hiszen valamennyi fegyvernem képviselői ott voltak a pástokon. A három fegyvernem összesen hat korcsoportja mellett külön kiemelendő, hogy a kerekesszékes vívók idén először vehettek részt hivatalosan a diákolimpia versenyében.

Elsőként nézzük is a kerekesszékes vívók eredményeit, hiszen az egerszegiek remek eredményeket értek el. Pongrácz Zoé (Z. Mindszenty) például női tőr és a párbajtőrben is aranyérmes lett az A-kategória küzdelmeiben. Zsombok Helga (Z. Mindszenty) a B-kategóriában tőrben aranyérmes lett, párbajtőrben pedig bronzérmes. Hodor Levente (Z. Kölcsey) a B kategóriában szerzett tőrben és párbajtőrben is egy-egy ezüstöt. Felkészítők: Miszory Béla, Miszory Erika, Matyovszky Balázs, Rosta Richárd. Az A kategóriás, azaz az egyesületi versenyengedéllyel rendelkezők mezőnyében a ZVE vívói is jeleskedtek. Az I. korcsoportban Besenczi Zsongor (Z. Dózsa) fiú tőrben aranyérmet szerzett, míg ugyancsak a Dózsa-iskolából a IV. korcsoportban Gróf Domonkos bronzérmesként tért haza. A II. korcsoportos leány tőrözők küzdelmében Iván Blanka (Z. Liszt) egy szép ezüstérmet szerzett, a IV. korcsoportban pedig Bagosi Borka (Z. Zrínyi) hatodikként zárt. Edzők: Fekete Gábor, Simon Kristóf, Pataki Zoltán, Rosta Richárd. A B kategóriás, az nem igazolt versenyzők versenyeiben a II. korcsoportos leány tőrözőknél Tahin Anna (Z. Ady) Endre Általános Iskola és Gimnázium tanulója lépett pástra, akit akésőbbi aranyérmes búcsúztatott a direktkieséses táblán, így a 14. helyen végzett. A fiúknál, az I. korcsoportban Bolla Milos (Z. Eötvös) aranyérmet szerzett, Föőr-Tóth Bence (Z. Liszt) végül 5. lett, Gyarmati Levente (Z. Ady) pedig a 7. helyen végzett. A gyerekeket Pethő Szilvia edző kísérte el a versenyre, felkészítésükben Balogh Dorina segített.A diákolimpia négy napos sorozata pedig a csapatok küzdelmével zárult. A Mindszenty-iskola fiú csapata (Csiszár Barnabás, Delacasse Vilmos és Szemes Áron) kitűnő vívással ezüstérmet szerzett, a Petőfi-iskola diákjai (Böcskey Csanád, Kalinin Kirill, Nagy Balázs) pedig ötödikként zártak.