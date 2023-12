Kezdjük is ezzel, hiszen egy új játékos esetében a szurkolók is várják a bemutatkozás idejét. Nos, Jeremiah Paige kedden még bajnoki bajnoki mérkőzést előző csapatával a svéd Uppsala együttesével, s noha szerdán már Zalaegerszegen volt, az átigazolásához szükséges valamennyi dokumentum nem érkezett meg időre. Ehhez ugyanis csütörtökön délig mindennek rendelkezésre kellett volna állni, hiszen ez volt az az utolsó időpont, ami ahhoz kellett volna, hogy szombaton Fehérváron ő is pályára lépjen.

Szombaton tehát nélküle kell megkísérelni a bravúr lehetőségét, mert most is az kellene. Az Alba Fehérvár csapata a második helyen áll a pontvadászatban 10/2-es győzelmi mutatóval, amit viszont éppen az előző fordulóban rontottak le eggyel az albások, hiszen hosszabbítás után kikaptak a DEAC-tól. Alejandro Zubillaga együttese tehát nem verhetetlen, ugyanakkor remek együttes, amely nem véletlenül áll magabiztosan a címvédő Falco KC mögött a tabella második helyén.

A Zalakerámia ZTE KK múlt vasárnap éppen a Falco KC-tól kapott ki simán. A vasi győzelem a papírformát igazolta, ugyanakkor az egerszegiek játéka egyáltalán nem volt meggyőző, főleg nem egy ilyen presztízsű találkozón... A ZTE KK persze javítani szeretne, de nincs könnyű helyzetben Lubomir Ruzicka vezetőedző, aki érdeklődésünkre nem éppen örömteli információkat osztott meg.

- Ezen a héten sok problémánk van, főleg, ami a betegségeket illeti - mondta a cseh vezetőedző. - Egy nappal a mérkőzés előtt is hiányzott három játékosunk az edzésről, de majd meglátjuk, hogy közülük ki lesz kész a játékra szombaton. Az Alba egy nagyon jó és atletikus együttes, amely ráadásul kiváló külső dobóformával rendelkezik. Egyértelmű, hogy egy kemény mérkőzésre számítok, fontos lesz, hogy minél kevesebb labdát adjunk el. Nagyon bízok benne, hogy készen fogunk állni ellenük a harcra. Az új játékosról is kérdeztük a szakvezetőt, aki csak azt tudta megerősíteni, hogy nem játszik még Paige.

- Új játékosunk, Jeremiah Paige nem játszhat szombaton, viszont a jövő heti, Honvéd elleni mérkőzésünkön már számíthatunk rá. Olyan játékos, aki remekül készít elő és jól passzol, s azt látom, hogy ő segítségünkre lesz a labdavezetéses kettő a kettő elleni játékunkban is - tette még hozzá a zalai szakvezető.