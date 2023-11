Az első két negyed statisztikájában a triplamutató (hazai részről 3/10, a vendégeknél 8/11) mellett a gólpasszok (5-14) és az eladott labdák (8-2) különbsége volt igen beszédes. A vendégektől Ihring 17/15 pontig jutott 20 perc alatt, White pedig több asszisztot (6) jegyzett, mint az egész ZTE.

Fordulás után Lekunas triplával nyitott, a Paks pedig egy perc után időt kért (40-49). Hazai részről Ostojic szórta meg magát, az Atom viszont türelmesen szőtte támadásait és távolról továbbra is kiválóan célzott (25. p.: 50-61). De kosárlabdában is villámgyorsan tudnak változni a dolgok: egy perccel később, 56-61-nél már azt lehetett érezni, hogy a ZTE visszajött a meccsbe – Krasovec ki is kért egy újabb időt. Hazai oldalon Mishula percei következtek (a 3. negyedet fantasztikus triplával zárta le), s bár a Paks mindent megtett, a záró negyedre a fordítás küszöbére kapaszkodtak a hazaiak (66-67). A 33. percben, Keller hárompontosa után a ZTE először vezetett a meccsen (72-71) és már Ihring sem talált be mindig távolról. A folytatásban azonban hazai részről megint jöttek a hibák, pont nélkül befejezett támadások, a Paks pedig bár megrogyni látszott, összekapta magát (36. p.: 76-80). Keller megint nagyon jókor dobott triplát, de Ihring (aki közben pihent egy kicsit a padon) sem maradt adós. Két perccel a vége előtt kézzel fogható közelségbe került már a tolnaiak szezonbeli első győzelme (81-90) és a ZTE már nem is tudta ezt megakadályozni. Ezek szerint a kaposvári vereség nem botlás lehetett, hanem egy hullámvölgy kezdete.

Lubomir Ruzicka: "Gratulálok a Paksnak! Az első 15 percben szinte nem is védekeztünk, ezzel önbizalmat adtunk az ellenfélnek, ami például a távoli kísérleteknél nyilvánult meg. Védekezésben nem vagyunk fizikálisak és így nem tudjuk arra kényszeríteni az ellenfelet, amit mi szeretnénk játszani. Szomorú ez a vereség, és különösen az hazai pályán. A szurkolóktól elnézést kérünk, nem ezt érdemelték!"

Sebastjan Krasovec: "Köszönöm a hazai szurkolóknak a meleg fogadtatást! Gratulálok a csapatomnak, nagyon nehéz heteken vagyunk túl. Nagy nyomás volt rajtunk, remélem, hogy mostantól már bátrabban tudunk játszani. Kemény meccs volt, az ellenfél próbált a gyengeségeinkre építeni, de nem adtuk fel. A fontos pillanatokban megmutattuk az erőnket."