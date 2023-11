Az egerszegi sportkaratésok most sem hiányoztak a nagyszabású viadalról, a tíz országból érkezett, több mint 850 versenyzőt felvonultató mezőnyben kellett tatamira lépniük. A zalaegerszegi Toriki KHKE három fővel vett részt a rangos viadalon. Osbáth Hanna (+61 kg) nagyon szépen szerepelt az erős nemzetközi mezőnyben. Az első mérkőzését simán nyerte szerb ellenfelével szemben, második mérkőzésén magyar riválisát szoros csatában győzte le. A harmadik körben szlovák ellenfele törte meg a lendületét, így Osbáth Hanna a vigaszágon folytathatta tovább a versenyt. A bronzéremért egy ukrán versenyzővel mérkőzhetett, végig az egerszegi karatés irányította az eseményeket, aminek bronzérem lett a jutalma.

Természetesen a Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület is képviselte magát Lőcsei Fanni Lili és Horváth Maja Viktoria személyében. Utóbbi versenyző most nem állhatott dobogóra, Lőcsei Fanni Lili viszont igen. A junior korcsoportban (-53 kg) formagyakorlatban (kata) és küzdelemben (kumite) is nevezett, utóbbi kategóriában volt sikeresebb, hiszen küzdelemben végül bronzérmet szerzett.